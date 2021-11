La charge de sprint de Hamilton montre que les courses sur grille inversée ne sont « pas discutables »

Dans le résumé : Mattia Binotto a déclaré que la Formule 1 devrait sérieusement envisager des courses sur grille inversée après la charge de Lewis Hamilton depuis le fond de la grille lors de la course de qualification du sprint au Brésil.

En bref

Les grilles inversées peuvent être « tellement amusantes » – BinottoBinotto, qui a insisté à plusieurs reprises pour que la F1 introduise des courses à grille inversée, a déclaré que la montée de 15 places d’Hamilton à la cinquième place lors de la course de qualification de sprint de samedi à Interlagos constitue un argument solide pour eux.

L’ascension remarquable de Hamilton à travers le peloton en 24 tours a démontré la valeur de l’idée, estime Binotto. « Ce qui se passe est tellement [much] dépassement, tellement amusant », a-t-il déclaré.

« Je pense donc que nous devrions vraiment l’envisager, évidemment pour le format de course de sprint. Après avoir vu ce qui s’est passé, je pense que ce n’est même pas discutable.

Un récent sondage officiel de la F1 auprès de plus de 167 000 fans a révélé que 68% étaient contre l’introduction de courses à grille inversée.

Ocon: Alpine sont « deux contre un » dans le combat d’AlphaTauri

Malgré la récente amélioration de la forme de Yuki Tsunoda, Esteban Ocon pense qu’Alpine n’a qu’un seul pilote AlphaTauri à craindre alors qu’il tente de battre l’équipe à la cinquième place du championnat.

« Bien sûr, on ne sait pas où nous allons être au Qatar », a déclaré Ocon. « Personne ne connaît exactement la piste, mais nous voulons être à nouveau dans le top 10, en marquant avec les deux voitures, car c’est la seule façon de conserver ce championnat avec les constructeurs proches d’AlphaTauri.

« Ils vont être plus rapides que nous, mais nous sommes deux contre un. Nous allons donc continuer à pousser pour les battre.

Brivio espère mettre à profit son expérience en Moto GP à Losail

Davide Brivio, directeur de course d’Alpine, est l’un des rares membres du personnel actuel de F1 à avoir une vaste expérience à Losail. En tant qu’ancien team manager des équipes Moto GP Yamaha et Suzuki, Brivio a visité la piste pour des courses à plusieurs reprises.

« Je pense que ça va être intéressant de voir comment la Formule 1 fonctionne là-bas car elle est inconnue de toutes les équipes et de tous les pilotes », a déclaré Brivio. « D’après mon expérience, je suis allé plusieurs fois au Qatar alors que le Moto GP y courait depuis 2004. C’est un beau circuit, qui a un peu de tout. Il y a la longue ligne droite de près d’un kilomètre de long et peut-être une opportunité de dépassement dans le premier virage. Après cela, il y a beaucoup de longs coins de balayage, qui coulent assez bien.

« Nous y allons à une bonne période de l’année avec le temps chaud. J’imagine qu’il fera plus chaud que le Mexique et le Brésil et beaucoup plus stable. La chaleur posera des problèmes de refroidissement mais similaires à ce que nous voyons à Bahreïn, par exemple. Les courses en soirée verront cependant des températures plus basses et il pourrait y avoir du vent en même temps. »

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Grand Prix du Qatar : couper le Qatar et l’Arabie saoudite n’aidera pas, selon Domenicali (source)

« Domenicali : ‘Un changement aussi important ne peut pas se produire du jour au lendemain. C’est un changement culturel qui prendra du temps. Mais le timing sera accéléré par le fait que de grands événements sont là. Et la Formule 1 jouera un rôle important à cet égard.' »

Beaucoup de promesses et beaucoup d’apprentissage : Jak Crawford sur sa saison recrue (Formule 3)

« Crawford : ‘En tant qu’équipe, nous nous attendions à des résultats bien meilleurs que ceux que nous avions, mais si je devais choisir quelque chose, alors je dirais que c’est la vitesse et le potentiel que j’ai montrés tout au long de l’année, qui étaient prometteurs.’ «

Air Force abandonne le parrainage du numéro 20 ECR IndyCar (Racer)

« ‘Ed et moi en avons parlé aujourd’hui, et j’ai d’autres sponsors, d’autres financements, que j’ai développés au cas où l’Air Force se retirerait’, a déclaré Daly. »

Entretien exclusif avec Matheus Servelo, le marshall qui a donné à Hamilton le drapeau brésilien (Formule 1 Blog – Portugais)

« À un certain moment de la course, alors que Hamilton était encore deuxième, Léo est venu vers moi et m’a dit : ‘Oh, allons-y et disons à Fábio que si Hamilton gagne la course, nous le signalerons (Hamilton). Il (Fábio) le fera deviens fou, parce qu’il était fou avec ce drapeau.' »

