La charge de titre de Red Bull est peut-être terminée avant qu’elle ne commence

La Formule 1 a tout le potentiel dont elle a besoin pour que 2021 soit un millésime – mais Red Bull l’empêche-t-elle de tenir cette promesse?

Un battage médiatique massif s’est accumulé depuis les tests de pré-saison à la mi-mars, lorsque Mercedes a eu du mal et Red Bull a regardé la classe du peloton.

C’était la saison, disait-on, où nous pouvions vivre un véritable combat tête-à-tête tout au long de l’année entre deux équipes et quatre pilotes où chaque victoire de course, chaque point importait.

Mais cette bataille risque-t-elle d’être déclarée terminée avant même d’avoir à peine commencé?

Quatre courses se sont écoulées, trois d’entre elles ont eu le même ordre d’arrivée sur le podium – Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas.

Deux pilotes Mercedes pris en sandwich par un rival de Red Bull, dont le coéquipier était bien en arrière sur la route. Cela ressemble à nouveau à 2020. Cependant, cette année, c’est différent.

C’est parce que Red Bull a maintenant une voiture avec laquelle ils peuvent apparemment contester la victoire à chaque course, et Verstappen a eu ses chances de remporter les quatre grands prix cette année plutôt que celui d’Imola qui a produit les conditions les plus difficiles.

Pourtant, le Néerlandais n’a pas réussi à tirer parti de ces opportunités, essentiellement parce que Red Bull n’assemble pas la performance globale cohérente pour laquelle Mercedes est réputée – et qui leur a valu sept doubles consécutifs de titre de champion du monde.

Christian Horner sait que son équipe a besoin d’une campagne presque parfaite pour récolter pleinement les fruits de sa voiture améliorée au cours de la dernière année de soutien total de Honda.

Voici ce que le directeur de l’équipe Red Bull a déclaré après la victoire de Verstappen dans la deuxième course à Imola: «Il s’agit de bien faire les choses le jour même, de ne pas commettre d’erreurs, de développer efficacement la voiture dans le respect des règles budgétaires et de profiter au maximum de chaque week-end.

«Nous allons essayer de mettre autant de pression sur Lewis dans sa défense de titre que possible. Si les 21 prochaines courses sont aussi excitantes que les deux premières, ce sera une saison épique.

Les deux deuxièmes courses de 2021 n’ont pas été aussi excitantes que les deux premières, bien que le Grand Prix d’Espagne ait été absorbant alors que la dernière bataille Hamilton-Verstappen se déroulait.

Cependant, la manière dont le résultat à Barcelone a été résolu a mis en évidence ce qui semble être encore un écart important entre Mercedes et Red Bull.

C’est-à-dire que Mercedes trouve invariablement la solution au casse-tête. Ils ont une voiture ultra-rapide, un pilote senior brillant et, surtout, les bonnes personnes dans le garage et sur le mur des stands pour concevoir les stratégies que Hamilton peut exécuter à la perfection.

C’est de la ruse, nous, savoir-faire, appelez ça comme ça. Un facteur X. Ce sont tout simplement ces quelques pour cent supplémentaires qui transforment le très bon en le meilleur.

Bien sûr, Red Bull l’a eu à un moment donné, quand ils et Sebastian Vettel ont remporté quatre championnats du monde consécutifs de 2010-13. Alors, comment reviennent-ils à ce niveau?

Avec une voiture qui est juste là-haut avec la Mercedes et un conducteur pour qui Hamilton a le plein respect, il s’agit d’éliminer les petites erreurs qui s’avèrent si coûteuses.

Le dépassement pour la victoire à Bahreïn qui a dépassé les limites de la piste; d’autres infractions aux limites de piste au Portugal qui ont coûté la pole position à Verstappen et le tour le plus rapide; la confusion des arrêts aux stands à Barcelone, où Verstappen est arrivé tôt dans un tour, et une stratégie trop passive après le deuxième changement de pneu surprise de Hamilton.

Tous ces problèmes, qui ne sont pas des erreurs majeures dans le grand schéma de la F1, ont facilité la vie de Mercedes dans les courses où des détails mineurs sont devenus plus importants avec les deux meilleures voitures et pilotes si étroitement appariés.

C’est donc 3-1 pour les champions du monde en titre qui se dirigent vers Monaco.

En ce qui concerne le championnat du monde des constructeurs, il y a aussi l’énigme de Sergio Perez.

Mettre le Mexicain dans le deuxième Red Bull n’était clairement pas une erreur, mais Perez admet volontiers qu’il lui faut plus de temps que prévu pour s’habituer à la voiture. Par conséquent, il n’a pas encore été en mesure de défier Bottas lors d’une course, encore moins Hamilton.

Charles Leclerc de Ferrari et Lando Norris de McLaren, chacun avec deux ans d’expérience de plus que Perez avec leur équipe, le devancent au classement.

Même si, d’où nous étions après les tests de pré-saison, le pendule a très certainement basculé vers Mercedes, il y a de bonnes nouvelles pour Red Bull.

Il pourrait encore y avoir 19 courses de plus cette saison et Verstappen ne devance Hamilton que de 14 points – considérablement moins qu’un DNF. Ils espèrent que le calendrier restera intact dans la mesure du possible, en particulier vers la fin de l’année, lorsque Red Bull est traditionnellement le plus fort en termes de développement automobile.

Mais la tâche principale de Horner, Verstappen and co doit être un bilan de santé propre de leur côté, éliminant les erreurs et essayant de battre Mercedes à leur propre jeu – en proposant des week-ends irréprochables et des stratégies de course inspirées à très peu d’exceptions.

C’est ce que nous voulons tous voir, pour que la saison 2021 remplisse tout ce qu’elle a à offrir.

À vous, Red Bull.

Jon Wilde

