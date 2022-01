La charge de travail active de Covid franchit la barre des 8 lakhs

Il y a une semaine, la charge de travail active était de 2,14 lakh. Le pays a signalé mardi 1 68 063 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de cas à 8 21 446.

Le nombre de cas actifs de Covid-19 en Inde a franchi mardi la barre des huit lakh. Il y a une semaine, la charge de travail active était de 2,14 lakh. Le pays a signalé mardi 1 68 063 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de cas à 8 21 446. Le taux de positivité quotidien était de 10,64 % tandis que le taux de positivité hebdomadaire était de 8,85 %.

Le nombre total de cas d’Omicron dans le pays mardi était de 4 461, dont 1 711 se sont rétablis jusqu’à présent. La variante Omicron s’est étendue à 28 états. Le Maharashtra était en tête avec 1 247 cas, suivi du Rajasthan 645, de Delhi 546, du Karnataka 479, du Kerala 350, de l’Uttar Pradesh 275, du Gujarat 236, du Tamil Nadu 185, de l’Haryana et du Telangana à 12 ans.

Le pays a administré 153,74 crores de doses de vaccin Covid-19 avec 92 doses de vaccin lakh administrées au cours des dernières 24 heures.

La population vulnérable a reçu 8,52 lakh et 2,81 crore dans le groupe d’âge des 15 à 18 ans ont reçu leur première dose jusqu’à mardi soir. Plus de 17,11 crores de solde et de doses de vaccin inutilisées toujours disponibles avec les États/UT.

