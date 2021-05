La charge de travail du prince William et de Kate a presque doublé depuis le Megxit – “Rattraper le temps perdu” | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge sont devenus plus visibles cette année et ont pris davantage d’engagements royaux. Alors que le verrouillage de COVID-19 continue de se détendre, Kate et William ont presque doublé leur charge de travail, rapporte le Times.

Le couple royal a réalisé 174 engagements cette année à eux deux.

En revanche, au cours de la même période il y a deux ans, Kate et William en ont réalisé un total de 93, soit un peu plus de la moitié du nombre de cette année.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs rôles de membres de la famille royale en mars de l’année dernière.

Le commentateur royal Dickie Arbiter a déclaré au Times que Kate et William faisaient un travail incroyable et rendaient la famille royale « pertinente pour une jeune génération ».

« Dans le passé, ils ont toujours fait beaucoup de choses dans les coulisses. Maintenant, ils font beaucoup plus au grand jour.

« L’année dernière, ils n’ont presque pas été vus à cause de Covid. Ils rattrapent le temps perdu.

L’auteur royal Penny Junor a ajouté comment William s’est “engagé dans une toute nouvelle ligue”.

Elle a déclaré au Times: «Peut-être que c’est à la suite du départ de Harry et de l’interview d’Oprah, ou peut-être que maintenant, à l’âge où il est, il a plus confiance en lui, mais je pense que William a amélioré son jeu.

« Et Kate est juste magnifique à ses côtés. Ils forment une paire formidable.