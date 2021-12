La charge du bébé éléphant est plus mignonne que féroce

La charge d’un éléphant mâle adulte peut semer la terreur chez les cibles d’un tel comportement.

Mais quand un bébé éléphant charge, c’est généralement plus amusant que déchirant.

Les images qui l’accompagnent, capturées récemment dans la réserve nationale de Samburu au Kenya, montrent un éléphanteau fougueux se précipitant dans un véhicule rempli de touristes. (La charge se produit à 20 secondes.)

« Ce petit taureau a capturé mon cœur », a écrit Elephant Stories avec Fiona, qui a partagé les images, sur Facebook. « Il a décidé qu’il était temps de charger…. Il est difficile d’imaginer ce petit éléphant grandir jusqu’à 6 tonnes.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS: des loups de Yellowstone abattent des wapitis dans de rares images du «cercle de la vie»

Les téléspectateurs remarqueront que même si l’éléphant s’arrête bien avant le véhicule qui passe, ses occupants sont suffisamment inquiets pour placer leurs bras à l’intérieur des fenêtres ouvertes.

« Il n’est que l’une des raisons pour lesquelles nous devons tous nous impliquer et prendre soin de la préservation et soutenir les efforts de conservation pour aider ces animaux incroyables », a poursuivi Elephant Stories avec Fiona. « Africains ou asiatiques, les éléphants sont une espèce clé et cette planète en a besoin. »

La réserve nationale de Samburu est située le long de la rivière Ewaso Ng’iro, en face de la réserve nationale de Buffalo Springs.

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de Elephant Stories avec Fiona