La charge filaire du Pixel 6 semble être en deçà des vitesses implicites de 30 W

Lorsque Google a annoncé qu’il vendait un chargeur rapide de 30 W pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro qui pourrait augmenter la capacité de votre téléphone à 50 % en seulement 30 minutes, vous pouvez naturellement supposer que le Pixel 6 peut réellement charger à des vitesses de 30 W, ou qu’il remplirait les 50 % de capacité restante presque aussi rapidement. Dans les deux cas, vous vous tromperiez.

Android Authority a mis la main sur le chargeur officiel de 30 W de Google – qu’il n’a pas fourni pour notre examen – et a testé sa puissance de sortie maximale. Il a constaté que les deux téléphones ne pouvaient atteindre que 22 W, ne profitant jamais pleinement du chargeur officiel de Google.

Dans l’ensemble, il a fallu 111 minutes au site pour charger la batterie de 5 000 mAh du Pixel 6 Pro à vide, avec une puissance moyenne de 13 W. Après les 30 premières minutes, les vitesses de charge ont rapidement chuté jusqu’aux adolescents, puis la puissance à un chiffre une fois que le téléphone a atteint 85 % de remplissage. Les 20% restants de la charge ont pris près d’une heure.

La plupart des nouveaux téléphones ralentissent la vitesse de charge au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la pleine puissance pour préserver la durée de vie de la batterie, bien que cette vitesse lente semble particulièrement flagrante. Le vrai problème est que le chargeur de 30 W n’atteint que 50 % de sa capacité environ 10 minutes plus vite que le chargeur de 18 W livré avec les Pixel plus anciens ; pour les derniers 50% de charge, les deux chargeurs prennent environ 80 minutes pour terminer.

Les spécifications techniques du Pixel 6 ne mentionnent pas réellement une capacité de charge de 30 W, mais seulement que le téléphone prend en charge « Charge rapide – jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ – avec le chargeur Google 30W USB-C® avec USB-PD 3.0 (PPS) vendu séparément. »

Si le Pixel 6 ne peut vraiment pas atteindre plus de 22 W de charge et que Google pousse les gens à acheter un deuxième chargeur pour seulement 4 watts d’amélioration par rapport à ce qu’ils ont déjà, c’est un mauvais look pour Google. C’est pousser les gens à se procurer un chargeur qui justifie à peine la mise à niveau, ce qui va à l’encontre de la raison pour laquelle le Pixel 6 n’avait pas de chargeur dans la boîte en premier lieu : pour réduire les déchets électroniques.

Nous avons contacté Google pour commenter et mettrons à jour ce message si la société répond. Nous testons également actuellement les vitesses de charge avec nos propres unités Pixel 6 et fournirons nos propres conclusions lorsque nous le pourrons.