La charge rapide de l’Apple Watch Series 7 a besoin de cet accessoire pour fonctionner

L’Apple Watch Series 7 est disponible en précommande auprès d’Apple et d’autres détaillants dans diverses régions du monde. Mais l’offre est limitée et certains modèles se sont vendus juste après qu’Apple a commencé à prendre des précommandes vendredi. Le nouvel appareil est doté du même design que les versions précédentes, mais présente une mise à niveau importante de l’écran. Apple a rendu le panneau de verre plus durable et l’écran OLED est plus grand sur les deux modèles. Mais les acheteurs pourraient se soucier davantage d’une fonctionnalité qui ne sera pas immédiatement visible. L’Apple Watch Series 7 propose une mise à niveau massive de la batterie que les propriétaires de montres de la génération précédente apprécieront instantanément. Cependant, il y a un détail important à connaître à la minute où vous recevez votre montre.

La mise à niveau de la batterie de l’Apple Watch Series 7

Les propriétaires d’Apple Watch savent déjà que le portable est censé durer une journée complète d’utilisation régulière. Cela signifie que vous devez le recharger à un moment donné de la journée. De nombreuses personnes peuvent choisir de recharger leurs unités pendant la nuit. Mais cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser le portable comme moniteur de sommeil. En revanche, si vous souhaitez un suivi du sommeil, vous devez penser à retirer votre montre pour la recharger à un moment de la journée.

L’Apple Watch Series 7 est livrée avec un chargeur sans fil USB-C qui prend en charge des vitesses allant jusqu’à 20 W. Cela signifie que vous pouvez recharger la série 7 beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

Apple a tenu à mentionner la mise à niveau de la batterie lors de l’annonce, révélant que la batterie peut atteindre une charge de 80% en seulement 45 minutes. De plus, 8 minutes de charge de la batterie suffisent pour suivre votre sommeil pendant 8 heures. En d’autres termes, Apple Watch Series 7 facilite grandement le suivi du sommeil en vous permettant de recharger rapidement la batterie pendant la journée.

Un nouveau chargeur sans fil USB-C est fourni dans la boîte, vous n’avez donc pas besoin d’en acheter un séparé pour profiter des vitesses de charge plus rapides. Cela dit, vous aurez besoin d’une nouvelle brique de chargement USB-C prenant en charge des vitesses allant jusqu’à 20 W.

Vitesses de charge de la batterie de l’Apple Watch Series 7, comme indiqué sur Apple.com Source de l’image : Apple Inc.

Les anciens accessoires ne prennent pas en charge la charge rapide

De nombreux propriétaires d’Apple Watch qui passent à la série 7 possèdent déjà divers accessoires compatibles avec le nouveau portable, comme des bracelets de montre et des chargeurs supplémentaires. C’est là qu’intervient la mauvaise nouvelle. Vous ne pourrez pas profiter des vitesses de charge de la batterie plus rapides à moins d’utiliser le chargeur fourni dans la boîte. Cela signifie que tous les anciens chargeurs, stations d’accueil ou supports que vous possédez ne fonctionneront probablement pas.

L’ancien chargeur Watch fonctionne toujours à des vitesses plus lentes, bien sûr. Cela signifie que vous ne pourrez pas profiter de la mise à niveau de charge de la batterie à moins d’emporter toujours avec vous le bon câble et le bon adaptateur. Vous voudrez peut-être avoir différents chargeurs de montre à d’autres endroits dans votre maison et votre bureau. Dans ce cas, vous voudrez acheter un câble de chargement sans fil USB-C séparé pour l’Apple Watch Series 7.

A noter également, l’utilisation du tout nouveau chargeur USB-C sur les anciens modèles de montre n’augmentera pas les vitesses de charge de la batterie. Le nouveau chargeur rechargera l’Apple Watch Series 6 et les modèles plus anciens à leur vitesse maximale, qui est plus lente que la Series 7.

Apple vend des chargeurs rapides USB-C pour l’Apple Watch, bien sûr, mais ils sont un peu chers. Si vous achetez des chargeurs auprès de fournisseurs tiers, vous devrez vous assurer qu’ils disposent d’un connecteur USB-C et qu’ils sont étiquetés comme des chargeurs rapides.