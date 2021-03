La charge sans fil sur les téléphones Pixel peut être interrompue après la mise à jour de mars

Les mises à jour de sécurité des smartphones s’accompagnent généralement de plusieurs améliorations, et les smartphones Pixel de Google les reçoivent très régulièrement. La mise à jour la plus récente a commencé à être déployée au début du mois et a apporté plusieurs corrections de bogues, comme celle qui corrigeait le blocage de l’indicateur de batterie. Mais alors que la mise à jour de mars comportait plusieurs correctifs, elle semble avoir introduit un nouveau bogue qui affecte la charge.

Les propriétaires de smartphones Pixel prenant en charge la charge sans fil, comme le Google Pixel 5, ont signalé que la fonctionnalité était inégale ou ne semblait plus fonctionner. Les utilisateurs des forums d’assistance Reddit et Google ont noté que depuis la publication du correctif de sécurité de mars, leurs pixels reçoivent un message d’erreur «aligner le téléphone pour charger» et sont apparemment incapables de charger.

Certains utilisateurs de Reddit signalent également que leurs smartphones Pixel cesseront de se charger sans fil lorsqu’ils atteindront 91%. Les deux problèmes semblent être liés, et la variable commune parmi les problèmes signalés est la mise à jour de sécurité de mars. Le dépannage avec les redémarrages et les réinitialisations d’usine ne semble pas avoir beaucoup d’effet. Un utilisateur est revenu au correctif de février et a réussi à le faire fonctionner à nouveau, confirmant plus ou moins un problème logiciel. Vous pouvez, bien sûr, essayer de revenir en arrière, tant que vous comprenez les étapes nécessaires pour rétrograder Android.

Il semble également n’affecter que les chargeurs sans fil tiers et non le Pixel Stand de Google. Un utilisateur a souligné que le Pixel Stand a été récemment mis à jour et que le chargement sans fil fonctionne correctement, ce qui indique que Google est peut-être conscient du problème. Curieusement, cela laisse le chargeur de Google comme la seule option de travail, rendant la plupart des meilleurs chargeurs sans fil Google Pixel 5 plus ou moins inutiles jusqu’à ce que le problème logiciel soit résolu.

Certains utilisateurs notent que le chargement sans fil sur des chargeurs tiers semble ne fonctionner que lorsque l’appareil est éteint; sinon, vous devrez peut-être recourir à la recharge filaire pour le moment.