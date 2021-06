La charge Xiaomi 200 W fait face à un défi majeur : dégradation rapide de la batterie | La technologie

Le Xiaomi HyperCharge qui atteint les 200 W se heurte à un problème face à sa mise sur le marché : la dégradation de la batterie.

Dans la concurrence qui existe dans l’industrie pour offrir les meilleures batteries en matière d’autonomie et de vitesse de charge On pouvait voir que Xiaomi touchait la table il y a quelques semaines. Dans une vidéo partagée via Twitter, il a montré comment fonctionne la charge à 200 W filaire et 120 W sans fil.

La démonstration a été réalisée avec un Mi 11 Pro dont la batterie a été modifiée à 4 000 mAh et en seulement 8 minutes, ils ont réussi à le charger complètement grâce aux 200 W, mais aussi avec une charge sans fil de 120 W en seulement 15 minutes. On pourrait presque dire que nous sommes face à une étape importante, mais le coût est plus élevé qu’il n’y paraît tant que la technologie n’est pas optimisée.

La vidéo diffusée par Twitter montre une pleine charge jouée à grande vitesse, mais d’après ce qui a été lu sur son compte Weibo, Xiaomi admet que à 800 cycles de charge à 200 W la batterie se dégrade “plus de 80%“ de sa capacité d’origine, selon Android Authority.

Les 800 cycles de charge seraient atteints en un peu plus de deux ans et signifierait qu’une batterie de 5 000 mAh passerait à 80 % à ce moment-là, soit environ 4 000 mAh. Il s’agit d’une perte importante qui est déjà connue dans l’industrie, mais on ne sait pas dans quelle mesure l’utilisateur est prêt à sacrifier l’autonomie de votre mobile en échange de cette puissance de charge.

Comme indiqué par Android Authority, dans Xiaomi, il a été déclaré qu’en Chine, il est réglementé qu’après 400 cycles, il ne devrait pas y avoir moins de 60% de batterie, mais c’est une clarification qui ne peut pas satisfaire les utilisateurs et qu’elle est loin de la norme , supposons-nous, l’entreprise exige d’elle-même.

Le problème c’est aggravé avec l’arrivée massive de la 5G et la batterie qui consomme cette connectivité. Si les entreprises veulent que leurs mobiles soient vendus comme fiables et avec une durée de vie de plusieurs années, ce type de coupure de batteries ne sera sûrement pas dans leurs plans.

Nous verrons comment la technologie avance en termes de batteries et si elles parviennent à surmonter les barrières qui sont présentées, pour l’instant des nouvelles comme celle-ci suggèrent que Ce n’est peut-être pas aussi proche que vous l’imaginez du lancement de mobiles avec des vitesses de chargement aussi puissantes.