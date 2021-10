La charité du prince Charles entame un partenariat avec Johnnie Walker | Royale | Nouvelles

in

Charles, Camilla et la reine elle-même étaient tous en Écosse vendredi pour assister à une multitude d’engagements royaux, dont une plantation d’arbres. Le prince de Galles, connu sous le nom de duc de Rothesay en Écosse, avait également à son programme l’ouverture de la nouvelle attraction touristique d’Édimbourg : Johnnie Walker Princes Street.

En effet, le temple du whisky a ouvert ses portes il y a quelques semaines.

Le bâtiment, qui était autrefois la House of Fraser, représente un investissement de 185 millions de livres sterling pour la société mère de Johnnie Walker, Diego.

Charles a visité le complexe de 8 étages distillerie-musée-école-bar sur le toit avant de dévoiler une plaque officielle sur la terrasse du bar de 1820 qui a le privilège d’une vue imprenable sur le château d’Édimbourg et les toits de la ville.

Son association caritative, The Prince’s Trust, est désormais prête à travailler main dans la main avec la Johnnie Walker Learning for Life Academy.

La société offrira des opportunités de formation et d’emploi pour soutenir la reprise de l’hôtellerie et du tourisme à travers l’Écosse et les personnes qui frappent à la porte du Prince’s Trust ayant besoin d’aide.

Les étudiants de ladite Walker Academy ont même préparé une boisson spéciale pour le prince Charles.

Nommé d’après lui, le cocktail « Duke of Rothesay » a été préparé avec du Johnnie Walker Autumn (le premier whisky de saison exclusif à Johnnie Walker Princes Street) et garni d’ingrédients des jardins du domaine de Dumfries House.

Dans les archives Johnnie Walker, Son Altesse Royale a exploré des documents historiques sur les origines de Johnnie Walker et relatifs à la première attribution d’un mandat royal pour la fourniture de ses whiskies écossais à la Maison royale par le roi George V en 1934.

LIRE LA SUITE: Camilla félicitée pour son implication auprès des patients atteints de cancer

Ivan Menezes, PDG de Diego, a déclaré : « Ce fut un honneur d’accueillir Son Altesse Royale le duc de Rothesay pour l’ouverture officielle de Johnnie Walker Princes Street et un plaisir de célébrer ce moment spécial avec notre peuple et les étudiants que nous formons pour un avenir passionnant dans l’industrie hôtelière.

« Nous sommes reconnaissants à Son Altesse Royale pour l’intérêt qu’il a manifesté pour l’industrie du whisky écossais et nous sommes impatients de travailler en partenariat avec la Prince’s Foundation pour créer des opportunités pour les personnes des communautés écossaises de suivre une formation et un emploi dans l’hôtellerie et le tourisme. . “

Plus tôt dans la journée, le prince de Galles a rejoint sa mère la reine et des écoliers de Crathie Primary au château de Balmoral pour planter un arbre.

Dans le cadre d’une initiative spéciale marquant son jubilé de platine, l’arbre représentait le début de la saison de plantation pour un projet appelé Queen’s Green Canopy (QGC).

Le projet encouragera chacun à « planter un arbre pour le jubilé » entre octobre et mars.

“Espérons qu’il survivra”, a déclaré Charles alors que lui et sa mère versaient de la terre autour du jeune hêtre cuivré.