La charité du prince Charles examinera les liens controversés avec les fonds pour les combustibles fossiles | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles apparaîtra au sommet de l’ONU sur le changement climatique la semaine prochaine à Glasgow. Il a récemment exprimé sa sympathie pour Extinction Rebellion, fait l’éloge du véganisme et critiqué les industries du pétrole et du gaz. Cependant, la Prince’s Foundation, une organisation caritative de conservation, reçoit activement des fonds de la Saudi Arabian Oil Co, communément appelée Aramco.

Les dons importants de la compagnie pétrolière d’État d’Arabie saoudite compromettent la position éthique du prince Charles sur l’environnement.

Hier, le prince Charles est apparu par vidéo au Saudi Green Initiative Forum, un forum soutenu par Aramco, et a salué un nouvel engagement de l’État à atteindre le net zéro d’ici 2060.

Cependant, cela survient alors que son propre organisme de bienfaisance pour la conservation a lancé un examen de sa politique de dons pour savoir s’il doit accepter les dons de la plus grande entreprise de combustibles fossiles au monde.

La société d’État saoudienne Aramco a produit près de 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1965.

Aramco fait un don à la Fondation Princière depuis 2018.

L’objectif principal de la Prince’s Foundation est de mettre en œuvre la vision du prince Charles de « revitaliser l’environnement » et de « défendre une approche durable de la façon dont les gens construisent une communauté ».

L’argent reversé à la Prince’s Foundation d’Arabie saoudite sert également à financer le Ithra Centre, le musée d’Aramco sur le site du premier champ pétrolier commercial saoudien.

Ce musée financé en partenariat avec la Fondation princière « rend hommage à la richesse apportée par la découverte du pétrole », selon le site Internet du Centre Ithra.

La fondation du Prince détient un actif net de 119 millions de livres sterling

Dans la perspective de la dernière Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, connue sous le nom de COP26, les experts conviennent que les émissions de carbone dans le monde devraient être abaissées pour limiter le changement climatique « bien en dessous de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels ».

De nombreux experts disent que l’objectif préférable est de maintenir l’augmentation de la température moyenne du réchauffement climatique à 1,5 ° C pour éviter des changements extrêmes qui changent la vie de la plupart des pays du monde.

Le GIEC a conclu que « le réchauffement climatique de 1,5°C et 2°C sera dépassé au cours du 21e siècle, à moins que de fortes réductions des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre ne se produisent dans les décennies à venir ».