La chasse à l’avant de Liverpool a offert une lueur d’espoir sur l’accord de doubler votre argent avec la Liga pour un visage familier

Si Liverpool doit compenser les absences de Mohamed Salah et Sadio Mane à la CAN ce mois-ci, ils devront payer cher pour leur objectif basé en Liga, selon un rapport.

Le match nul 2-2 avec Chelsea pourrait être les derniers matchs de Salah et Mane pour Liverpool jusqu’à début-mi-février. La paire est partie pour rejoindre respectivement l’Egypte et le Sénégal avant le tournoi de la CAN au Cameroun.

Les matchs pour la finale et la troisième place se joueront le 6 février, ce qui signifie que la paire – avec le Guinéen Naby Keita – pourrait être absente jusqu’à cinq semaines.

Cela a conduit à la spéculation que Liverpool pourrait plonger sur le marché à un moment crucial de la saison.

Les Reds risquent de perdre le rythme avec Manchester City, leader en fuite. De plus, les deux étapes de leur affrontement en demi-finale de la Coupe EFL avec Arsenal auront lieu pendant l’absence de leur trio africain.

En tant que tel, ex-Bournemouth et actuel ailier de Villarreal, Arnaut Danjuma, a émergé sur leur radar.

Le Néerlandais de 24 ans n’a rejoint le Yellow Submarine depuis Bournemouth que l’été dernier dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 25 millions d’euros.

Les projections de la Ligue des champions voient la valeur monter en flèche

Mais depuis son arrivée, le stock de Danjuma a grimpé en flèche, stimulé par ses neuf buts et ses trois passes décisives dans toutes les compétitions. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est le fait que quatre de ces buts ont été marqués en Ligue des champions.

Maintenant, Football Espana (citant le média espagnol AS) a fait la lumière sur la situation.

Premièrement, ils reconnaissent les rapports qui ont lié l’équipe de Jurgen Klopp à Danjuma. Ils décrivent ensuite Villarreal comme « extrêmement réticent » à vendre leur star à l’avance six mois seulement après son arrivée.

Cependant, le chiffre rond de 50 millions d’euros est présenté comme étant potentiellement suffisant pour leur tordre le bras. Un accord pour doubler votre argent serait difficile à refuser pour un club seulement six mois plus tard.

Reste à voir si Liverpool serait prêt à enchérir aussi haut pour un joueur qui ne commencera peut-être pas une fois Salah et Mane de retour.

Liverpool s’est caractérisé par une navigation intelligente à travers les fenêtres de transfert ces dernières années. Une dépense aussi extravagante pour résoudre un problème temporaire peut ne pas être dans leur meilleur intérêt à long terme, même avec Danjuma impressionnant en Espagne.

Klopp veut se débarrasser d’un flop coûteux – rapport

Pendant ce temps, Jurgen Klopp en a assez vu d’une star de Liverpool et lui a » ordonné de commencer à chercher une nouvelle équipe » avant un changement d’été, selon un rapport.

Le point de vente espagnol El Nacional, Klopp et Liverpool, sont prêts à admettre leur défaite contre Naby Keita, un homme de 52,75 millions de livres sterling.

Ils déclarent que Keita « sera » parmi les départs de Liverpool l’été prochain. Klopp est apparemment à l’origine de la décision, l’Allemand « ordonnant » à Keita de « commencer à chercher une nouvelle équipe ». Leur titre dit également que Klopp « ne veut plus de lui à Liverpool ».

Le contrat de Keita expire à l’été 2023. Si les Reds ne souhaitent pas offrir de prolongation, vendre l’été prochain aurait du sens s’ils sont déterminés à récupérer des frais importants.

Du côté du joueur, Keita accepterait son sort. L’article note qu’il a « commencé à étudier les appels » que son agent a reçus concernant son avenir.

Des frais d’environ 30 millions d’euros (environ 25 millions de livres sterling) sont indiqués comme requis pour conclure un accord et West Ham, le Bayern Munich, l’AC Milan et la Roma sont tous désignés comme des prétendants potentiels. Cependant, c’est Barcelone qui est actuellement considérée en « pole position ».

L’équipe de Xavi pourrait avoir besoin d’un remplacement direct de Frenkie de Jong en cas de départ du Néerlandais. À 26 ans, Keita est considéré comme un digne successeur et son style de jeu tout en action a attiré l’attention du manager Xavi.