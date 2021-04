La chasse aux milliards perdus: les propriétaires de Hin Leong font face à des revendications d’actifs

NYK Daily est la source originale. Visitez NYK Daily – Actualités, nostalgie, gadgets, santé, planète Terre (parfois même l’univers), personnes (et IA) et politique! pour le contenu ci-dessous.

Piquées par l’effondrement de la principale société de négoce pétrolier indépendante d’Asie, certaines banques mondiales se sont associées pour rechercher les actifs personnels de la famille derrière Hin Leong Trading, qui a laissé les créanciers sur le crochet pour des milliards de dollars.

Dans le cadre de ce que les sources disent être la plus grande affaire juridique de mémoire d’homme à Singapour, les liquidateurs et les créanciers recherchent des actifs de la cité-État à la Chine en Australie appartenant à la famille Lim, après la dissolution de la société basée à Singapour en mars. .

Lors d’une audience lundi, des liquidateurs nommés par le tribunal demanderont à la Haute Cour de Singapour de geler les actifs de la famille dans le monde entier, des maisons de plusieurs millions de dollars aux adhésions, aux actions et aux fonds de country club, ont déclaré à . trois sources au courant de l’affaire.

Hin Leong a échoué dans un effort d’un an pour restructurer environ 3,5 milliards de dollars de dettes après que le krach pétrolier dirigé par COVID-19 ait révélé d’énormes pertes. Le fondateur Lim Oon Kuin a admis dans un document judiciaire l’année dernière avoir ordonné à l’entreprise de ne pas divulguer des centaines de millions de dollars de pertes sur plusieurs années.

Au moins une douzaine de créanciers, capables de récupérer seulement 270 millions de dollars de la société effondrée, s’attaquent aux actifs du magnat, connu sous le nom d’OK Lim, de son fils Evan Lim et de sa fille Lim Huey Ching.

« Il ne reste pas beaucoup d’argent dans l’entreprise, mais la famille a de nombreux actifs, alors les créanciers essaient maintenant de s’en prendre à ceux-ci », a déclaré l’une des sources qui a demandé à ne pas être nommée car il n’était pas autorisé à parler. médias.

L’aîné Lim, 78 ans, qui a commencé son empire tentaculaire en livrant du diesel dans un camion en 1963, était autrefois classé parmi les 18 personnes les plus riches de Singapour par Forbes. Le magazine a déclaré l’année dernière qu’il valait 1,3 milliard de dollars, tandis que les sources estiment la richesse de la famille à jusqu’à 2 milliards de dollars rien qu’à Singapour.

Les banques, qui ont commencé à retirer des lignes de crédit de Hin Leong l’année dernière, n’ont pas été en mesure de récupérer des fonds significatifs de Hin Leong jusqu’à présent.

Sur les près de deux douzaines de banques impliquées dans Hin Leong, au moins quatre ont poursuivi la famille, selon les archives judiciaires: Natixis SA, Bank of China, Hongkong and Shanghai Banking Corp et le prêteur néerlandais Rabobank.

La famille Lim, leur représentant légal, les liquidateurs et leur cabinet d’avocats n’ont pas immédiatement répondu aux questions par courrier électronique de . à ce sujet. Rabobank, Natixis et HSBC ont refusé de commenter, alors qu’il n’y avait pas de réponse de la Banque de Chine.

YEUX PRIVÉS, BRAINSTORMING

En plus d’embaucher des enquêteurs privés pour déterrer les biens de la famille, certains des créanciers prennent la décision inhabituelle de se réunir de manière informelle pour partager des informations sur leur recherche, ont indiqué les sources.

Bien que les administrateurs ne soient généralement pas personnellement responsables des dettes de leurs sociétés enregistrées à Singapour, ils peuvent l’être en cas de fraude, affirment les avocats.

OK Lim a été accusé par les procureurs de Singapour de deux chefs d’accusation de falsification sur ses instructions selon lesquelles l’entreprise cache des pertes. Les procureurs ont déclaré cette semaine qu’ils prévoyaient de l’inculper jeudi de 23 autres chefs d’accusation liés à la contrefaçon.

Un tiers des quelque 150 navires appartenant au groupe Xihe de la famille ont été vendus pour au moins 420 millions de dollars, selon VesselsValue, qui suit les ventes de navires.

Les Lims ont également levé entre 300 et 370 millions de dollars en vendant leur participation dans la précieuse installation de stockage de pétrole du terminal universel de Singapour, ont déclaré deux sources.

OK Lim étant en mauvaise santé et la famille représentée par un avocat de premier plan de Singapour, qui a déjà représenté le Premier ministre de la cité-État, les créanciers s’attendent à ce que la saga juridique de Hin Leong s’éternise.

Le poste La chasse aux milliards perdus: les propriétaires de Hin Leong font face à des réclamations d’actifs apparus en premier sur NYK Daily.