La chasse aux transferts de Newcastle voit West Ham rivaliser pour un attaquant international de 20 millions d’euros

Un objectif de janvier plutôt plus réaliste est passé dans le collimateur de Newcastle, bien que West Ham doive être surmonté s’il veut signer l’attaquant en question, selon un rapport.

Depuis la prise de contrôle de Newcastle par les Saoudiens il y a une semaine, l’attention s’est rapidement tournée vers les changements de personnel qui seront apportés. Le manager Steve Bruce semble bien parti pour rester en charge contre Tottenham ce week-end à l’heure actuelle. Bien que peu seraient surpris de voir le patron vétéran relevé de ses fonctions dans un avenir proche.

Un nouveau directeur sportif devrait également être installé, bien que les plus gros titres soient peut-être enregistrés pour le recrutement de joueurs.

Des noms de la Premier League et de toute l’Europe ont établi des liens précoces. Mais selon Sport Witness, une option un peu plus sensée est apparue sur la liste de courses du club.

Citant le média français Jeunes Footeux, il est affirmé que « Newcastle vise » l’attaquant danois de 22 ans, Jonas Wind.

Le tueur à gages de Copenhague a inscrit huit buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Debout à plus de 6 pieds 2 pouces, sa taille et son style physique sont considérés comme un ajustement naturel pour mener la ligne en Premier League.

Newcastle sont considérés comme « étroitement intéressés » par Wind, bien qu’ils soient confrontés à la concurrence de West Ham.

Les hommes de David Moyes dépendent fortement de Michail Antonio pour mener leur attaque. Si le vétéran succombe à une autre blessure aux ischio-jambiers, les marteaux resterait dangereusement à court d’options réelles à l’avant-centre.

Copenhague aurait demandé au moins 20 millions d’euros pour la signature de Wind.

Fekir répond aux « vrais » liens de Newcastle

Pendant ce temps, Nabil Fekir, cible de Newcastle et star du Real Betis, a laissé la porte ouverte à un futur déménagement, mais dit qu’il ne pense pas aux « offres ».

Le meneur de jeu de 28 ans, qui a presque signé pour Liverpool, était lié à Newcastle en 2020. C’est à ce moment-là qu’une reprise du club a été évoquée pour la première fois. Mais en l’absence d’accord, le discours de Fekir a rapidement échoué.

Maintenant, le média espagnol Estadio Deportivo pense que la hiérarchie du Betis craint que Newcastle ne fasse une autre approche pour son homme vedette.

Le rédacteur en chef de Foot Mercato a également insisté pour que Sébastien Denis l’intérêt est de Tyneside est « réel ».

Fekir a cependant été interrogé par l’équipe médiatique du Betis sur le discours de Newcastle, avant le programme Todo al Verde : « Je ne pense pas aux offres. Je suis très heureux ici. J’apprends tous les jours et j’espère que ça va continuer comme ça.

Fekir a déclaré: « On ne sait jamais dans le football, mais la vérité est que maintenant je ne pense pas aux offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici.

