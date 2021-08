La chasse de Genshin Impact se démarque parmi les jeux du monde ouvert

Capture d’écran : miHoYo / Kotaku

La mise à jour Inazuma de Genshin Impact vient de sortir le mois dernier. Mais j’ai été trop distrait pour le terminer parce que la chasse aux animaux est trop amusante.

Inazuma regorge de nouvelles énigmes compliquées et le Lightning Shogun fait constamment pleuvoir sa fureur mortelle du ciel. En revanche, je trouve une familiarité réconfortante à chasser les sangliers sur les collines de Mondstadt.

Dans de nombreux jeux en monde ouvert, les animaux sonnent généralement le glas de la mort avant de laisser derrière eux une carcasse réaliste lorsque vous les tuez. Pas dans Genshin Impact. Lorsque vous attaquez l’un des amis à plumes du jeune Timmie, le pigeon pouf dans un nuage de poussière, laissant derrière lui une cuisse de poulet étincelante. Est-ce étonnant que je continue à abattre les amis de cet enfant ? S’ils n’étaient pas destinés à être bouillis ou rôtis pour le dîner de Paimon, alors peut-être que les développeurs auraient dû rendre la chasse horrible et horrible.

Mais me voilà, avec 59 viandes crues dans mon inventaire. Et les effets spéciaux ne se limitent pas non plus aux animaux ou aux oiseaux. Si vous utilisez une attaque de feu sur un poisson que vous rencontrez, il se transforme en une fine tranche de fruits de mer. Le jeu fait même référence à ce phénomène. Le personnage jouable Klee mentionne « faire exploser du poisson », qu’elle considère comme un passe-temps amusant. Ce n’est peut-être pas seulement une mécanique de jeu amusante. Klee me fait me demander si les animaux se transforment réellement en steaks parfaitement portionnés dans l’univers de Teyvat.

Dans le développement de jeux, il y a le concept de “game feel”. Cela fait référence à la façon dont un jeu, eh bien, se sent quand quelqu’un y joue. Par exemple, la vibration d’un contrôleur ou un effet sonore agréable qui joue lorsque vous réussissez un coup critique ou un effet visuel soigné qui apparaît chaque fois que vous tirez avec une arme à feu. La sensation de jeu est la raison pour laquelle vous pouvez continuer à tirer sur des êtres humains virtuels dans des jeux de tir à la première personne sans vous sentir comme un monstre absolu par la suite. Ou dans mon cas, poignarder des écureuils mignons pour des coupes massives de steak.

Les jeux en monde ouvert essaient parfois de vous faire sentir moins mal à l’idée de piller la viande des carcasses, mais cela ressemble toujours à une affaire macabre. Ce qui semble étrange, puisque les jeux vidéo relèvent généralement de l’abstraction. Chaque interaction est simplifiée en entrées de base, et pourtant la plupart des jeux en monde ouvert à gros budget ne peuvent pas résister à l’appel de la sirène d’un combat réaliste. Frapper une créature jusqu’à ce qu’elle laisse tomber de la charcuterie et qu’elle disparaisse est en fait le maximum de meurtres d’animaux réalistes que je veux. Et Genshin Impact a parfaitement raison. La seule chose qu’ils pourraient éventuellement ajouter à l’expérience serait un fantôme animal mignon qui fait ses adieux alors qu’il s’envole dans les cieux.

Mais c’est exactement ce dont un jeu Gacha comme Genshin Impact a besoin. La nourriture est le grand égaliseur qui permet aux joueurs d’accéder à un contenu de niveau supérieur, surtout s’ils ont accidentellement atteint un niveau mondial avant d’être prêts. Il serait plus difficile pour les joueurs de s’attaquer au quotidien de l’agriculture d’artefacts s’ils devaient constamment infliger une misère graphique à ces adorables animaux. La difficulté du jeu n’est pas seulement une difficulté mécanique, c’est aussi la tension émotionnelle de l’émulation de la violence virtuelle. Genshin Impact me donne toutes les récompenses sans aucune pression.

La chasse est une fonctionnalité que Genshin Impact a bien implémentée au lancement, et elle reste avec moi même si le jeu ajoute continuellement du nouveau contenu. Et au rythme où il ajoute constamment de nouvelles recettes alimentaires, je pense que je vais intimider ces animaux sans défense pour les années à venir.