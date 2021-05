“La chasse illégale est une activité de plusieurs milliards de dollars, comme la drogue ou les armes”

03/05/2021 à 12:05 CEST

L’écologiste cordouane Ana Benítez a passé des années à étudier les effets des facteurs anthropiques pouvant conduire à l’extinction des espèces et les dangers associés à la chasse à la faune sauvage. Les cas de gardes forestiers tués par des groupes criminels à travers le monde sont une triste réalité. Parmi les victimes associées à la sauvegarde et à la visibilité de la chasse illégale, il faut maintenant ajouter la vie de trois journalistes, parmi lesquels les Espagnols David Beriáin et Roberto Fraile, tués dans les environs d’un parc naturel au Burkina Faso.

Ana Benitez (Córdoba, 1981) est Chercheur au département d’écologie intégrative de la station biologique de Doñana (EBD-CSIC). Son domaine de travail est l’étude de l’impact de l’activité de chasse sur la faune en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Son travail se concentre sur la détermination des facteurs qui déterminent la distribution et l’abondance des espèces, en mettant l’accent sur les effets anthropiques et sur la façon dont ceux-ci peuvent conduire des populations locales ou des espèces à l’extinction. C’est l’interview que vous avez accordée à l’Agence Sinc.

-Pourquoi la chasse illégale continue-t-elle d’être la grande menace pour la faune?

-Le commerce de la chasse illégale est un commerce de plusieurs millions de dollars qui se déplace entre 7 000 et 23 000 millions de dollars par an, comparable à celui du trafic de drogue ou d’armes. C’est une entreprise car il y a des pièces qui sont cotées sur le marché à un prix plus élevé que l’or. Par exemple, la corne de rhinocéros. De nombreuses pièces sont demandées pour leurs prétendues propriétés curatives. Dans d’autres cas, la consommation de certaines espèces est un signe de statut social. Enfin, il existe des espèces qui sont commercialisées comme animaux de compagnie exotiques, ou pour la collecte, comme c’est le cas de nombreux reptiles ou perroquets et perruches, mais aussi des oiseaux chanteurs en cage, très demandés en Indonésie ou en Chine.

-Une activité illégale qui provoque des altercations et coûte des vies & mldr;

– Ces dernières années, rien qu’en Afrique, environ 1 000 gardes ont été tués. L’un des exemples les plus clairs est celui du parc national des Virunga, qui est l’un des plus anciens parcs d’Afrique, avec une population d’environ 600 gorilles de montagne.

-Comment est-il combattu?

-Le principal instrument pour le combattre est la CITES, qui réglemente le commerce légal des êtres vivants. Lorsqu’on soupçonne qu’une espèce peut faire l’objet d’un trafic en grand nombre et que ses populations sont en déclin, des accords internationaux peuvent être conclus pour l’inclure à l’Annexe 1 de la CITES, qui comprend toutes les espèces dont la chasse est interdite. Par exemple, en 2016, il a été convenu d’interdire le commerce légal des huit espèces de pangolins et leur inclusion dans cette annexe a été proposée. À une échelle plus locale, de nombreuses aires protégées disposent de patrouilles de rangers pour contrôler les braconniers. En outre, les ports et aéroports les plus conflictuels sont contrôlés pour réquisitionner d’éventuelles expéditions d’espèces exotiques.

-Quelles conséquences cette activité a-t-elle sur la biodiversité?

-La chasse illégale massive suppose le déclin de la population et la possible extinction d’un grand nombre d’êtres vivants, ce que l’on appelle la défaunation. La plupart des espèces chassées sont de gros animaux à faible taux de reproduction. Cela les rend vulnérables car, lorsque la pression de chasse est très élevée, les populations ne sont pas en mesure de se reproduire assez rapidement pour compenser cette mortalité. De plus, un grand nombre de ces espèces remplissent des fonctions très importantes, telles que la dispersion des graines, la redistribution des nutriments ou la lutte antiparasitaire. En supprimant des espèces, telles que les éléphants de forêt, la capacité de déplacer de grandes quantités de nutriments et de graines sur de grandes distances est perdue, processus qui sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes. De plus, les éléphants sont des ingénieurs des écosystèmes, car ils modifient la structure de la forêt en créant de nouveaux habitats et microhabitats pour d’autres espèces.

-Quelles espèces d’animaux sont les plus vulnérables à cette pratique illégale?

-Un des cas les plus flagrants est celui du rhinocéros. Il y a des pays, comme le Vietnam, où leurs cornes sont en demande pour le traitement du cancer. En raison de ces croyances et de l’augmentation de la demande internationale, le prix a atteint 60 000 dollars le kilo en 2012, doublant la valeur de l’or ou du platine et étant plus valorisé que les diamants ou la cocaïne. Entre 2007 et 2014, selon l’organisation WWF, la chasse illégale de rhinocéros en Afrique du Sud a augmenté de 9 000% pour ces raisons.

-Quels autres exemples sont associés à ces croyances?

-Un autre cas est celui des pangolins, très demandés dans des pays comme la Chine ou le Vietnam pour l’utilisation de leurs écailles dans le traitement de maladies telles que l’asthme, les rhumatismes ou l’arthrite. Les pangolins asiatiques sont pratiquement éteints ou hautement menacés. Ces dernières années, la pression sur les pangolins africains, qui sont exportés illégalement vers l’Asie du Sud-Est, a considérablement augmenté. Aujourd’hui, il est considéré comme le mammifère le plus victime de la traite au monde. Des estimations récentes indiquent que plus de 2,7 millions de pangolins sont chassés en un an au Cameroun, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale, au Gabon, en République démocratique du Congo et en République du Congo.

-Est-ce un problème suffisamment visible?

-La population générale est consciente qu’il existe des êtres vivants très menacés par le commerce illégal, comme les éléphants, les tigres, les rhinocéros ou les gorilles. Cependant, ce ne sont que la pointe de l’iceberg pour des milliers d’autres espèces qui font l’objet d’un commerce illégal. L’une des conséquences les plus évidentes pour la société est le risque de maladies zoonotiques qui peuvent passer des animaux aux humains, le MERS, le SRAS ou le covid-19 étant des cas assez évidents.

