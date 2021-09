La chef du personnel, Deirdre O’Brien, demande aux employés d’Apple de parler à leurs responsables de la rémunération et d’autres préoccupations

Le chef du personnel d’Apple, Deirdre O’Brien, aurait parlé aux employés d’Apple via un message vidéo, expliquant comment ils peuvent exprimer leurs préoccupations sur des problèmes tels que leur taux de rémunération.

L’inégalité salariale est un sujet brûlant au sein d’Apple en ce moment, l’entreprise ayant annoncé la fermeture des enquêtes sur les salaires mises en place par les employés. Désormais, O’Brien a demandé aux employés de signaler tout problème de rémunération à leur responsable via une nouvelle vidéo partagée avec les équipes avant la fête du Travail.

MacRumors a vu la vidéo, rapportant ce qui a été dit :

Maintenant, je veux que vous entendiez cela directement de moi. Tout d’abord, si jamais vous avez des inquiétudes concernant votre rémunération chez Apple, veuillez en parler à votre responsable ou à votre partenaire commercial. Et deuxièmement, si jamais vous souhaitez signaler une préoccupation concernant votre environnement de travail, s’il vous plaît venez nous parler, s’il vous plaît. Et sachez que nous avons un processus confidentiel pour enquêter en profondeur d’une manière qui traite tout le monde avec dignité et respect.

Cependant, certains employés d’Apple ont déjà souligné que parler à leur responsable est une approche qui n’a pas fonctionné jusqu’à présent, certains disant simplement que les taux de rémunération sont “dans la fourchette”. Cette réponse laisse les employés avec peu d’informations concrètes sur lesquelles travailler.

Bien que la campagne AppleToo – conçue pour recueillir les problèmes soulevés par les employés actuels et anciens d’Apple – ne soit pas mentionnée nommément, O’Brien aurait ajouté que l’entreprise est “profondément engagée” à garantir que les gens sont payés selon normes de l’industrie.

Nous utilisons une méthodologie conforme aux normes de l’industrie et nous avons une équipe d’experts dévoués qui exécute un processus complet pour surveiller et maintenir l’équité salariale. Et nous nous associons à un tiers indépendant qui analyse notre rémunération chaque année. Si ce travail identifie une lacune, nous la comblons. Et notre approche est considérée comme la meilleure de sa catégorie.

Apple espère que cette situation actuelle n’enlève rien à une multitude d’annonces de produits à venir, notamment le nouvel iPhone 13 et Apple Watch Series 7. J’ai contacté Apple pour obtenir des commentaires et je mettrai à jour une déclaration si et quand a reçu.

Le prochain iPhone 13 devrait être le meilleur iPhone à ce jour, mais il devrait être annoncé dans un contexte de troubles des employés malgré ce dernier message vidéo.