La chemise « Dawn Of The Dead » du bassiste de Metallica, Cliff Burton, est revenue à sa famille après plus de 30 ans

UNE « Aube des morts » t-shirt ayant appartenu à Falaise Burton a été retourné à la fin METALLIQUE famille du bassiste 35 ans après sa mort.

falaise aurait été un grand fan de l’original « Aube des morts » film, largement considéré comme l’un des films de zombies les plus effrayants des années 1970, et est souvent apparu en public et sur des photographies portant une chemise affichant le logo du titre du film sur sa poitrine.

Plus tôt dans la journée, le Instagram compte contrôlé par Burtonla famille de a partagé une photo de PLUS LA FOI le batteur Mike « Puffy » Bordin tenant un millésime « Aube des morts » t-shirt et il comprenait le message suivant : « Un immense merci à Mike ‘Puffy’ Bordin pour apporter falaiseest d’origine Aube des morts chemise de retour à la maison où il appartient Cela a été une montagne russe d’émotions et nous apprécions Mike et la personne qui l’a gardé en sécurité pour nous pendant plus de 30 ans. Notre seul regret est Rayon [Burton, Cliff‘s father] n’est pas là pour le voir. »

Dans une interview de 2012, METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, qui possède une vaste gamme de souvenirs de films d’horreur, a déclaré que « Aube des morts » était l’un de ses films de zombies préférés parce que c’était Burtonest le « film préféré ».

falaise a été invité à rejoindre METALLIQUE en 1982 après que le groupe l’ait vu jouer avec son groupe de l’époque, TRAUMATISME.

Le bassiste n’était pas disposé à déménager à Los Angeles, où METALLIQUE était basé, ils ont donc décidé de déménager dans la région de San Francisco pour qu’il les rejoigne.

Burton joué sur METALLIQUEles trois premiers albums studio de — « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair » et « Marionnettiste » – et co-écrit des chansons classiques comme « Chevaucher l’éclair », « Pour qui sonne la cloche », « Fondu au noir », « Mort terrifiante » et « Marionnettiste ».

Sa vie a été tragiquement écourtée à l’âge de 24 ans dans un accident de bus de tournée le 27 septembre 1986 en Suède.

Burtonle remplacement initial de dans le groupe était Jason News, qui est resté dans la formation jusqu’en 2001. Robert Trujillo rejoint en 2003 et reste dans le groupe à ce jour.

Le 10 février 2018 a été proclamé « Cliff Burton Day » par les superviseurs du comté d’Alameda. La fin METALLIQUE le bassiste aurait eu 56 ans à cette date s’il avait vécu.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ray H Burton (@cliffburtonfamily) Toc Toc. Qui est là? Une photo de Cliff Burton dans une chemise Dawn of the Dead. Je t'en prie. pic.twitter.com/hd5UA9ubxe – Oncle Blackie Pete (@ZineMatica) 13 août 2021 « L'aube des morts était le film préféré de Cliff Burton, c'est donc l'un de mes films de zombies préférés. » – @KirkHammett pic.twitter.com/6FPfu6DJdB – La collection Kirk Hammett (@fearfestevil) 2 septembre 2015

