La chemise de Benzema avec les balayages de la France

27/05/2021

Activé à 20:54 CEST

Martí Grau

Le retour de Karim Benzema en équipe de France n’a laissé personne indifférent. Depuis que les premières rumeurs de son retour sont apparues, la production du maillot de l’attaquant du Real Madrid a augmenté de façon exponentielle.

Selon les données du magasin d’articles de sport Unisports, la vente du maillot du joueur de football a augmenté de 2400% lorsque l’appel de Deschamps a été confirmé avec la présence de Benzema. Une semaine plus tard, les ventes chuteraient, même si elles sont toujours à un pourcentage élevé avec 1 200%.

L’équipe de France, qui avec le retour de Benzema voit ses chances de remporter l’Eurocup qui se jouera en juin augmenter, commence à voir des résultats au attente générée par le “ neuf ” du Real Madrid parmi les supporters français.

Même ainsi, les «bleus» n’auront pas la voie facile et exigeront le plus dès le départ, puisqu’ils devront affronter les équipes nationales de Portugal, Allemagne et Hongrie dans le groupe F.