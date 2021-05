La chemise de Kobe Bryant est mise aux enchères à son lycée

Le 26 janvier 2020, le mort de Kobe Bryant. Un événement qui a éclaboussé l’univers du basket et le monde entier. L’ancienne légende de la NBA et des Los Angeles Lakers a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, alors qu’elle voyageait avec sa fille, Gigi, et plusieurs amis, également décédés.

Après cet événement tragique, beaucoup ont été les hommages qui ont été célébrés en l’honneur des numéros 8 et 24 de la Lakers, et avoir un souvenir de lui, c’est avoir un trésor. Pour cette raison, les maisons de vente aux enchères ont été remplies d’objets qui ont eu à voir avec la vie de Bryant, comme le cerceau du panier avec lequel il jouait enfant, et un de ses chromes.

Cependant, maintenant la maison de vente aux enchères Ventes aux enchères Leland a mis à la disposition de tous, un t-shirt Kobe Bryant, utilisé par lui-même, de son équipe d’institut, le Lycée Lower Merion de Philadelphie.

Il devrait atteindre 200 000 dollars

Chez Leland Auctions ils s’attendent à ce que cette pièce de collection atteigne 200 000 $ (environ 165 000 euros), étant l’enchère minimale de 50 000 $. Une vente aux enchères qui a débuté le 9 mai et qui restera jusqu’au 4 juin prochain.

Et c’est que cette chemise était avec laquelle Kobe Bryant a fait le saut vers la NBA après avoir tourné le dos à la NCAA (la ligue universitaire), choisie par le Charlotte frelons dans la position numéro 13 du projet de 1996, bien qu’il mettrait enfin le cap sur Les anges. En tant que joueur du secondaire, il a remporté plusieurs prix de Joueur du An et a été choisi pour participer à la McDonald’s All-American.