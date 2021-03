La chemise Gamisote à manches volantées est un must pour les réunions Zoom

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Nous passons tellement de temps à faire des achats en ligne ces jours-ci, il faut une pièce vraiment unique pour se démarquer. Afin de garantir une place dans nos chariots (et placards), un article doit apporter un petit quelque chose en plus à la table – qu’il s’agisse d’une impression éclatante, d’une silhouette élégante ou de capacités deux-en-un. Nous ne parlons pas seulement de vêtements réversibles ici – nous parlons d’un haut traditionnel avec une touche chic et inattendue.

C’est la beauté de ce T-shirt de GAMISOTE. Vous pouvez décider de le porter en col V à l’avant, ou de le retourner et de le porter comme un col rond! Ces deux décolletés différents changent complètement l’ambiance et nous sommes complètement obsédés.

Obtenir le GAMISOTE T-shirt à manches courtes à volants pour femmes, haut à col en V profond pour un prix à partir de seulement 10 $, disponible sur Amazon! Pnote de location, les prix sont exacts à la date de publication, le 9 février 2021, mais sont sujets à changement.



Comment n’avons-nous jamais vu ce type de polyvalence auparavant? La capacité de porter ce haut de deux manières est remarquable, et c’est sûr d’être un succès alors que le printemps chaud s’invite.

C’est une chemise si élégante à porter au bureau, surtout si vous avez des projets après le travail. S’il s’est caché sous un blazer toute la journée, déplacez-le du côté du col en V pour un look un peu plus révélateur et mettez une veste en cuir sur le dessus. Vous pouvez facilement l’accessoiriser ou l’habiller avec des bijoux tendance, et vous êtes instantanément prêt pour un verre ou un dîner. Si vous travaillez toujours à distance, considérez ceci comme votre nouvel outil Zoom.

Il y a aussi une adorable bordure à volants sur les manches courtes, ce qui ajoute une touche de fraîcheur à ce design par ailleurs simple. Il est actuellement disponible en sept teintes: noir, vert olive, bordeaux, gris clair, kaki, rose clair et blanc. Au moins une de ces options est garantie de se fondre dans votre garde-robe, et compte tenu de toutes les possibilités de style, il peut être judicieux d’en choisir plus d’une!

