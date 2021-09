La chemise légèrement ouverte du prince William fait s’évanouir les fans royaux devant le duc “pimpant” | Royale | Nouvelles

Alors qu’il rencontrait des familles et des professionnels de l’urgence jeudi dans le sud-est de Londres, le duc de Cambridge ne s’attendait probablement pas à ce que sa tenue fasse rougir nombre de ses admirateurs en ligne. Vêtue d’un look entièrement bleu composé d’un pantalon chino, d’une chemise en coton léger et d’un blazer printanier en tartan, HRH s’habillait probablement juste conformément à la canicule récente et au protocole.

Mais un bouton qui est resté défait tout au long de sa visite et différentes conversations à la caserne des pompiers ont attiré une attention inattendue sur le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Cambridge.

Des centaines de bons commentaires l’ont félicité d’avoir pris le temps de rencontrer les enfants et leurs familles et ont souligné à quel point la princesse Diana aurait été fière de son fils.

Cependant, quelques fans audacieux ont exprimé à quel point, à leur avis, le prince William était plus qu’attirant.

Certains l’ont fait avec poésie et l’ont décrit comme “pimpant”, “beau”, “bien reposé” et “bien bronzé”.

D’une manière britannique très chic, un utilisateur d’Instagram a déclaré: “Peut-être que le duc pourrait fermer un seul bouton de plus sur sa chemise la prochaine fois, pour éviter aux dames de rougir.”

“Ce bouton supplémentaire étant défait change ma vision du futur roi”, a déclaré un autre.

Un autre fan enthousiaste a déclaré: “Je veux tellement jouer avec ses poils de poitrine”, suivi de nombreux Emojis loués.

Un quatrième a commenté : « Euh. Pardonnez-moi pendant que je m’évanouis (à nouveau).

Le lecteur sur les lèvres a déclaré au documentaire de True Royalty “Royal Wives” que Kate avait chuchoté: “Je l’aime en uniforme, il est tellement, tellement sexy.”

La duchesse de Cambridge n’est certainement pas la seule à le penser car en mars, une étude basée sur des données recueillies dans des blogs et des recherches sur Google a attribué au prince William un titre très amusant.

Réalisée par Longevita, spécialiste de la chirurgie esthétique, l’étude a révélé que le prince avait été décrit comme “sexy” 17,6 millions de fois en ligne.

Ce qui l’a amené à remporter le titre de “l’homme chauve le plus sexy du monde”.

Le monarque britannique a battu les meilleurs acteurs hollywoodiens de la liste, entre autres Jason Statham, Patrick Stewart, l’icône de la boxe Mike Tyson et même le président russe Vladimir Poutine.