La chemise Memphis Depay apparaît sur la boutique en ligne de Barcelone

Barcelone semble se préparer à l’arrivée de Memphis Depay sur un transfert gratuit cet été si l’on se fie à l’activité sur le site Web du club.

Samedi, des visiteurs aux yeux d’aigle se sont rendus sur la boutique en ligne de Barcelone pour découvrir qu’il était possible d’acheter le maillot domicile de cette saison avec le nom de Memphis Depay au dos.

Des images de la chemise ont rapidement fait leur chemin sur les réseaux sociaux et, sans surprise, la page a été supprimée. Il est revenu un peu plus tard sans aucun signe de chemise Memphis.

Les spéculations de samedi suggèrent également que le Barça a fait une offre améliorée à Depay et espère pouvoir conclure l’accord dans les prochains jours.

Sport rapporte que Depay s’est maintenant vu proposer un contrat de deux ans, avec l’option d’un de plus, et a augmenté le salaire proposé via diverses variables.

Pendant ce temps, le nouveau kit domicile du Barca pour la saison 2021-22 devrait être mis en vente mardi.