La nouvelle intervient après que 600 000 personnes ont signé une pétition exigeant que Tony Blair, qui a été accusé par certains de crimes de guerre, soit déchu de son nouveau titre. Downing Street a nié que le Premier ministre ait eu « une quelconque contribution » sur la décision d’élever l’ancien Premier ministre à l’Ordre de la Jarretière – l’une des plus hautes distinctions pouvant être décernées. Mais le porte-parole a semblé approuver cette décision en soulignant tous les autres anciens premiers ministres avant que Sir Tony ne se soit vu offrir l’Ordre de la Jarretière ou l’équivalent écossais de l’Ordre du Chardon.

L’annonce des honneurs du Nouvel An a provoqué une tempête, les experts affirmant que le délai de 14 ans entre son départ de ses fonctions et l’obtention de la distinction montrait que le monarque était conscient de l’ampleur de la réaction.

En revanche, John Major a reçu le même honneur moins de huit ans après avoir quitté Downing Street.

Les ministres ont suggéré que cette décision ouvre la voie à Gordon Brown, David Cameron et Theresa May pour rejoindre le club exclusif des Jarretières.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles la reine aurait peut-être voulu épargner au prince Charles de faire le choix controversé.

Une pétition Change.org, lancée il y a trois jours, vise à retirer le titre à Sir Tony, l’accusant d’avoir causé « des dommages irréparables à la fois à la constitution du Royaume-Uni et au tissu même de la société nationale ».

Ajoutant à la déclaration du groupe, l’acteur et présentateur Angus Scott a déclaré : « Il était personnellement responsable d’avoir causé la mort d’innombrables civils et militaires innocents dans divers conflits. Rien que pour cela, il devrait être tenu responsable de crimes de guerre.

Il a ajouté: « Tony Blair est la personne la moins méritante de tous les honneurs publics, en particulier tout ce qui est décerné par Sa Majesté la Reine. »

Contrairement à la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An, qui est établie par le gouvernement pour l’approbation de la Reine, l’Ordre de la Jarretière est décerné en cadeau personnel par la Reine.

Le comité de confiscation des distinctions honorifiques ne peut pas recommander la suppression des titres de chevalerie ainsi remis.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer, ancien directeur des poursuites pénales qui a reçu sa propre chevalerie pour services rendus à la loi et à la justice pénale en 2014, a déclaré : « Je ne pense pas [Boris Johnson] a mérité le droit d’avoir un honneur.

Il a ajouté: « Je pense que Tony Blair l’a fait. »

La ministre conservatrice Maggie Throup a déclaré à la radio LBC : « Tony Blair a fait beaucoup de bonnes choses et il est juste que nous honorions nos précédents premiers ministres. »

Alors que les militants anti-guerre accusent l’ancien Premier ministre de crimes de guerre lors de l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis et réclament constamment son procès pénal par un tribunal international, l’écologiste britannique George Aylett a déclaré que c’était une blague de mettre un criminel de guerre sur le New Liste d’honneur de l’année.

De plus, l’ancien député George Galloway a qualifié Blair de meurtrier de masse, de menteur et de charlatan qui « prend désormais le biscuit ».

La présentatrice de GB News basée à Londres, Tonia Buxton, a également exprimé son dégoût de voir la chevalerie d’un homme qui a causé le meurtre de tant de personnes.

Le chevalier nouvellement nommé a cependant salué le titre de célébration en déclarant : « Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre et je tiens à remercier tous ceux qui ont servi à mes côtés, en politique, dans la fonction publique et dans toutes les parties de notre société, pour leur dévouement et engagement envers notre pays.

Sur les quatre autres anciens premiers ministres vivants, seul Sir John Major a reçu un honneur de chevalier, Gordon Brown, David Cameron et Theresa May n’ayant pas encore été absents.

En 2009, le président américain George W Bush a remis à Sir Tony la Médaille présidentielle de la liberté – la plus haute distinction civile américaine – pour « les efforts visant à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la paix à l’étranger ».

Mais le rapport Chilcot de 2016 sur l’implication du Royaume-Uni dans la guerre en Irak a révélé que le gouvernement de Sir Tony avait choisi de se joindre à l’invasion dirigée par les États-Unis avant que toutes les options pacifiques de désarmement n’aient été épuisées.

Il a également déclaré que la planification et les préparatifs du pays après la destitution de Saddam Hussein avaient été « totalement inadéquats ».