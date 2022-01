La chevalerie de Tony Blair surnommée «une véritable insulte» aux soldats britanniques – une mère en deuil se déchaîne | Royaume-Uni | Des nouvelles

Tony Blair : un appelant à la radio dénonce un titre de chevalier « inacceptable »

Sharron Elliott a été tuée dans un bateau de patrouille près de Bassorah le dimanche du Souvenir 2006. Sa mère Elsie Manning est l’une des plus de 700 000 signataires d’une pétition de Change.org appelant à ce que Sir Tony soit déchu de cet honneur.

En entendant parler du prix, Mme Manning a déclaré à l’East Anglian Daily Times : « J’étais absolument dégoûtée. C’est juste une véritable insulte pour tous ces enfants qui sont morts et ont été blessés et qui luttent avec la vie.

« Quand nous sommes allés à l’Arboretum, ils m’ont demandé si je voulais lui parler ou à Gordon Brown et je ne parlerais pas non plus. Pour moi, ils ont tué ma fille.

« En tant que familles, nous sommes absolument vidés. C’est vraiment déchirant de penser qu’il est récompensé pour tous les décès qui se sont produits.

« S’il avait la moindre morale, il la déclinerait et la refuserait. »

Sir Tony Blair (Image : .)

Sharron Elliott a été tuée en Irak en 2006 (Image: PA)

Le sergent d’état-major Elliott a été tué lorsqu’un engin explosif improvisé (EEI) a explosé sur un pont au-dessus de la voie navigable Shatt Al-Arab alors qu’elle retournait à la base à peine une semaine après son arrivée en Irak déchiré par la guerre. L’homme de 34 ans était l’un des quatre militaires à avoir été tué.

Elle a été félicitée par son commandant comme un soldat professionnel pragmatique qui a fait preuve à la fois de force et de compassion.

Mme Manning a déclaré: « On dirait que ce n’est qu’hier. Surtout à l’approche de Noël et de son anniversaire. C’est toujours très difficile et il faut continuer à vivre, mais il y a toujours ce vide là-bas, ce sentiment d’horreur. «

Les familles de leurs camarades soldats tués pendant la guerre en Irak ont ​​juré de remettre leurs médailles à la reine pour protester contre la décision de faire de Sir Tony un chevalier compagnon de l’ordre le plus noble de la Jarretière – l’ordre de chevalerie le plus ancien de Grande-Bretagne.

Rose Gentle est la mère du Fusilier Gordon Gentle décédé en Irak (Image: PA)

Des milliers de personnes se rassemblent à Hyde Park après avoir terminé une marche de protestation contre la guerre le 15 février 2003 (Image: .)

Kevin Thompson avait 21 ans lorsqu’il a été tué par un engin piégé à Bassora en 2007.

Son père Mark a déclaré qu’il rendrait sa Croix Elizabeth – un honneur donné aux familles endeuillées en reconnaissance de leur sacrifice.

Il a déclaré au Sun : « Je ne pense pas que la reine ait pensé à quel point cette décision va bouleverser les familles. Mon fils est mort à cause des mensonges de Tony Blair.

« Je vais aller à Windsor et donner la médaille à un garde et ils peuvent la donner à la reine. »

Premiers ministres britanniques (Image : Express)

Le fils de Rose Gentle, Gordon, 19 ans, a également été tué par un engin piégé en 2004. L’homme de 58 ans a déclaré qu’elle lui rendrait également sa croix Elizabeth.

Mme Gentle a mis en place la campagne Justice 4 Gordon Gentle et Military Families Against the War après la mort de son fils.

Elle a déclaré au Daily Record: « Au lieu de se tenir devant la reine avec ce sourire stupide sur le visage, il ferait mieux d’aller au cimetière et de se tenir devant la tombe de mon fils pour voir ce qu’il a fait.

« J’ai été vexé quand j’ai entendu qu’il allait être fait chevalier. C’est dégoûtant. Il aurait dû être enfermé il y a longtemps. »

Tony Blair prononce un discours devant des soldats britanniques en service à Bassora le 19 mai 2007 (Image : .)

Cinq mamans qui ont perdu des fils dans la guerre en Afghanistan ont écrit une lettre ouverte à la reine, la suppliant d’annuler la décision d’attribuer cet honneur.

Carol Valentine, Hazel Hunt, Caroline Whitaker, Caroline Jane Munday-Baker et Helen Perry écrivent : « En tant que mamans, nous avons été détruites par la perte de nos enfants à la guerre, mais maintenant nous sommes encore plus dévastées d’apprendre que l’homme responsable de leur envoi à leur mort est de recevoir le plus grand honneur du pays.

« Cela tourne en dérision la vie de nos enfants et nous avons du mal à y faire face. »

Ils ajoutent qu’ils ne considèrent pas Sir Tony comme un homme de paix, mais maintiennent qu’il a la mort de « tous nos soldats sur ses mains », les laissant enragés, abasourdis et navrés.

La lettre déclare: « Nous vous supplions de révoquer son titre de chevalier qui, selon nous, piétine les sacrifices de nos fils. »

La décision de Sir Tony d’envoyer des troupes en Afghanistan et en Irak a abouti au rapport de 2016 de Sir John Chilcot qui a conclu que la guerre en Irak n’était pas nécessaire.

Il a également constaté que Saddam Hussein ne représentait pas une menace urgente pour la Grande-Bretagne et que les renseignements sur les armes de destruction massive utilisées pour justifier l’invasion étaient exagérés.

Au total, 179 membres des forces armées britanniques et civils du ministère de la Défense sont morts au cours de la campagne en Irak. 457 autres ont été tués lors d’un déploiement en Afghanistan.

La ministre de la Santé Gillian Keegan, s’exprimant sur LBC aujourd’hui, a déclaré: « Il n’est pas inhabituel pour quelqu’un qui a servi son pays en tant que Premier ministre d’être honoré et reconnu par la reine. »

Downing Street a insisté sur le fait que la chevalerie relevait de Sa Majesté et a nié que le Premier ministre Boris Johnson avait une quelconque contribution à la décision.

Un porte-parole n ° 10 a souligné tous les autres anciens premiers ministres avant que Sir Tony ne se voit offrir l’Ordre de la Jarretière ou l’équivalent écossais, l’Ordre du Chardon.

L’ancien Premier ministre conservateur Sir John Major est déjà membre de l’Ordre très noble de la Jarretière.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer, qui s’est opposé à la guerre en Irak, a déclaré que Sir Tony était un Premier ministre très prospère qui a fait une énorme différence dans la vie de millions de personnes dans ce pays.

Le bureau de Sir Tony Blair a été contacté pour commentaires.