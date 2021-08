La Chevrolet Corvette quatre places qui ne l’a jamais fait | Moteur

in

En 1962, une Chevrolet Corvette à quatre places a été conçue pour concurrencer la Ford Thunderbird, mais elle n’a jamais été fabriquée.

La Chevrolet Corvette est le modèle le plus emblématique de la marque allemande, une voiture de sport qui a évolué au fil des ans et dont, semble-t-il, nous avons raté une version très intéressante qui ne s’est jamais concrétisée. Grâce au compte Instagram de General Motors Design, des images d’un inédit Corvette quatre places cela n’est jamais arrivé.

Le modèle a été conçu en 1962 comme une alternative à la Ford Thunderbird, qui a connu à cette époque un succès et une acceptation considérables :

Son design est très reconnaissable, car il possède toutes les caractéristiques alors vues dans la deuxième génération du modèle, bien que le C2 il n’a été publié par Chevrolet qu’un an plus tard, en 93. La silhouette était l’œuvre de Larry Shinoda, concepteur de la Corvette, qui pour cette variante particulière a choisi d’allonger ses formes en augmentant sa longueur de 152 millimètres et en créant un empattement de 2 641 mm.

C’était largement suffisant pour relier les deux sièges arrière, dont l’accès était facilité grâce à des portes un peu plus larges que celles que l’on apercevait plus tard dans le Corvette c2 de fabrication.

La raison pour laquelle Chevrolet Corvette quatre places il n’a pas été fabriqué n’est pas clair. De Corvette Blogger ils soulignent que les patrons de la marque détestaient le design, mais aussi que lors d’un essai, l’un des cadres de la firme était coincé dans les sièges arrière, devant retirer directement le siège avant pour qu’il puisse sortir .

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.