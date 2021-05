La chic Sophie Wessex se rend à un événement royal alors que les champions de la comtesse tiennent à cœur | Royal | Nouvelles

Cette semaine, Sophie a rencontré des troupes du Royal Anglian Regiment alors qu’elles suivaient une formation immersive sur la sécurité Guman.

Le mois prochain, le régiment se déploiera au Mali dans le cadre de l’engagement du Royaume-Uni dans les missions de maintien de la paix de l’ONU à travers le monde.

Un communiqué a déclaré: «La comtesse a regardé les troupes répéter différents scénarios de protection des civils, en mettant l’accent sur la manière dont les militaires peuvent soutenir l’autonomisation et l’accès à l’égalité des droits pour les femmes et les filles au Mali.

«La comtesse a entendu comment la formation a été conçue pour prendre en compte les perspectives sexospécifiques, dans le cadre du programme Femmes, paix et sécurité (WPS), qui promeut la participation significative des femmes à la construction de la paix et de la stabilité.

“HRH s’est engagé à défendre le programme WPS et les efforts du Royaume-Uni pour soutenir les survivants de la violence liée aux conflits et basée sur le genre, en reconnaissant l’impact disproportionné des conflits sur les femmes et les filles dans les pays du monde entier.”

