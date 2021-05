La chicane de Barcelone pourrait être omise pour le retour en F1

La Formule 1 envisage de supprimer la chicane finale du circuit de Barcelone si et quand le Grand Prix d’Espagne y aura lieu à nouveau.

La chicane a été ajoutée en 2007 à la demande de la FIA pour ralentir les voitures pour des raisons de sécurité avant qu’elles n’arrivent directement aux stands.

Mais George Russell en particulier a exprimé son opposition à la chicane, affirmant qu’il pensait que la course serait améliorée si elle était omise.

On pense que le retour à la disposition précédente est réalisable si un Grand Prix d’Espagne est à nouveau organisé sur le Circuit de Catalunya-Barcelone – ce qui n’est pas garanti car aucun contrat n’est actuellement en place pour 2022, au milieu de l’arrivée de nouvelles courses au calendrier comme comme Miami.

Concernant la chicane, Michael Masi, directeur de course de la FIA F1, cité par ., a déclaré: «C’est quelque chose que nous étudions depuis un petit moment. Ce n’est évidemment pas un changement du jour au lendemain qui peut être fait. »

Masi a ajouté que la FIA «examine toutes les implications et conséquences involontaires qui peuvent survenir» en revenant à la configuration d’origine des deux derniers virages.

«Comme tous nos circuits et différents virages et tout, nous travaillons avec les équipes, les pilotes et la F1 pour nous assurer que nous avons le site le plus sûr, mais aussi quelque chose qui favorise de bonnes courses», a-t-il déclaré.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Un changement de circuit avait déjà eu lieu pour cette année, à savoir le virage 10 qui a été élargi à nouveau après avoir été resserré en 2004.

Cependant, les effets de la modification ont laissé certains pilotes tièdes, dont Fernando Alonso après sa première course à domicile après deux ans d’absence en F1.

«J’ai confirmé les sentiments que j’avais à propos du virage 10, ce qui n’a pas beaucoup changé les possibilités de dépassement», a-t-il déclaré. «Je pense que c’est un virage très similaire pour cet aspect de l’ancien virage 10.

«C’est plus amusant à conduire parce que c’est plus rapide et que vous pouvez transporter plus de vitesse dans les virages. C’était donc une chose positive. Mais en termes de dépassement, cela n’a pas changé la donne.

Alonso voit des possibilités limitées pour rendre les dépassements beaucoup plus faciles sans modifications importantes de la disposition.

Il a ajouté: «Peut-être un peu plus de DRS juste après la dernière chicane, peut-être pouvoir ouvrir le DRS est une possibilité pour le futur. Je ne sais pas. Barcelone sera toujours difficile à dépasser. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!