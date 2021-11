L’actrice mexicaine Maria Antonieta de las Nieves a ajouté un autre exploit à sa carrière. Et c’est qu’elle est entrée dans le livre Guinness World Records, pour avoir eu la plus longue carrière professionnelle d’actrice jouant le même personnage enfantin, puisqu’elle a donné vie à « La Chilindrina » pendant 48 ans et 261 jours (depuis le 20 juin 1971 jusqu’en mars 6 mars 2020) au 6 mars 2020.

Selon l’artiste, elle était passionnée par les arts de la scène depuis l’âge de trois ans, puisque c’est à cet âge qu’elle a commencé à étudier le ballet, la danse et la danse internationale.. Quelques années plus tard, elle a fait le saut à la télévision, alors qu’elle dansait les claquettes et la danse espagnole pour certains spectacles et a ensuite fait ses débuts en tant qu’actrice dans le Cuento de Enrique Alonso « Cachirulo » L’oiseau bleu.

A 19 ans, elle débute sa carrière d’humoriste et obtient le titre d’annonceur. Mais c’est en 1971 que sa vie bascule, lorsqu’il rejoint «El Chavo del Ocho » Quoi « La chilindrine », personnage qu’elle a elle-même créé trois ans auparavant, comme tout le monde le sait, cette icône de la télévision mexicaine est une fillette de huit ans, joyeuse, charismatique et intelligente, fille de Don Ramón. Elle se caractérisait toujours par le port de chaussures en cuir verni noir, une robe courte, des lunettes, deux nattes et ne pas avoir de dent.

« La Chilindrina » a captivé les adeptes de la série et elle est aujourd’hui considérée comme une référence culturelle du Mexique dans plusieurs pays. « Grâce à ma Chilindrina, j’ai cette merveilleuse reconnaissance qui me remplit de joie et de satisfaction. Merci, mon Dieu, de m’avoir permis d’arriver à ce moment », a-t-il déclaré. Marie-Antoinette à propos de son exploit dans les records Guinness.

Elle a fait du théâtre, du cinéma, des feuilletons et était la seule du groupe Chavo del Ocho à avoir sa propre série sur Televisa « Voici la Chilindrina » et elle était aussi la seule à avoir fait son propre film intitulé « La Chilindrina en difficulté”, Bien que ces productions n’étaient pas si connues. Lorsqu’il a quitté la télévision, Marie-Antoinette a pu conserver les droits sur le personnage.

Informations d’El Heraldo de México