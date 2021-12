La Chilindrina testée positive au Covid-19 ; est calme à la maison – El Sol de México

Marie-Antoinette des Neiges, mieux connu comme La chilindrine, a confirmé qu’il avait été testé positif pour Covid-19, alors il est entré confinement.

C’est via ses réseaux sociaux officiels que l’actrice de 71 ans a révélé que, malgré avoir pris les mesures appropriées, il était positif pour le virus.

« Malgré tous les soins que j’ai toujours eu à éviter de contracter Covid19, J’ai été positif en passant le test », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Il a également expliqué qu’il est stable et que ses symptômes du virus sont légers, il était donc optimiste quant à son infection.

« Je me sens bien, je suis chez moi, très calme et je m’améliore de jour en jour. On dirait que je n’ai eu qu’un simple rhume, rien de grave comme ils l’ont publié là-bas. »

Marie-Antoinette, qui a développé son personnage dans la célèbre série El Chavo del 8, Il a précisé son message en souhaitant une nouvelle année prospère.

Selon des sources non officielles de l’actrice, sa contagion s’est produite après qu’elle a fait un voyage de États Unis rentrer à la maison dans Mérida, Yucatan. Il est indiqué qu’après avoir appris son résultat, il s’est mis en quarantaine chez lui dans le Mexico.