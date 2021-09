La Chine a acheté de l’influence à Bollywood, des universités, des groupes de réflexion et l’industrie technologique, selon une étude

Il a également essayé de contrôler les groupes de réflexion et la société civile.

La Chine a dépensé d’énormes sommes d’argent pour acheter de l’influence dans le monde du cinéma indien, les universités, les institutions sociales, les groupes de réflexion, les médias sociaux et l’industrie technologique. C’est la conclusion d’un rapport d’étude de 76 pages intitulé « Mapping Chinese Footprints and Influence Operation in India ».

Le rapport qui a été publié ce week-end par la Law and Society Alliance a déclaré que l’influence chinoise constitue une menace sérieuse pour la sécurité et la démocratie de l’Inde. Il couvre une vaste gamme de sujets et a identifié les éléments clés et les moyens par lesquels non seulement les services de renseignement chinois, mais aussi la manière dont le gouvernement chinois s’est bien implanté dans différents secteurs indiens, y compris le secteur du divertissement et le monde universitaire.

Le rapport met également en évidence les domaines et les industries où la Chine a, au fil des ans, accru son influence grâce à des investissements stratégiques. Et cela met également en évidence l’agenda caché de Pékin – ses efforts pour influencer les électeurs indiens.

« C’est une combinaison d’investissements financiers, que ce soit dans l’industrie du divertissement, dans le domaine socio-politique à travers les instituts Confucius, le gouvernement chinois a utilisé toutes les astuces de son livre de jeu pour faire des percées dans l’économie et la société indiennes. Ceci est fait afin d’essayer de faire avancer son propre récit égoïste et de créer la discorde au sein de la société indienne en ce qui concerne les actions et les motivations de la Chine », indique le rapport.

Les dernières années ont été témoins des efforts répétés de la Chine pour s’implanter dans l’industrie indienne du divertissement et des tentatives d’influencer Bollywood. Cela se faisait à travers le mécanisme des coproductions de films. Et il a veillé à ce que ses intérêts soient bien représentés à Bollywood ou à tout le moins pas lésés.

Selon l’étude, Pékin a tenté et, à certains égards, réussi à s’implanter profondément dans l’espace intellectuel indien. Elle y est parvenue en faisant de généreux dons directement ou par procuration. Et sur une base régulière, a facilité des programmes d’échanges entre les groupes de réflexion et les étudiants universitaires. Dans le cadre de ce programme, les étudiants se rendent dans ce pays aux frais du gouvernement chinois et tombent par inadvertance en proie au récit de Pékin.

Un exemple de l’infiltration chinoise dans les établissements d’enseignement indiens est la façon dont une université de gestion publique de premier plan située dans le nord-est de l’Inde propose un programme d’études supérieures pour cadres (gestion des affaires en Inde et en Chine) dans le cadre duquel les étudiants sont envoyés dans des universités chinoises.

Son influence au sein des établissements d’enseignement indiens utilisant une fondation sociale soutenue par l’État appelée « Institut Confucius » n’est qu’un autre outil utilisé par le pays voisin pour étendre son influence ici.

Il a également utilisé les médias indiens et d’éminentes personnalités des médias indiens pour influencer la société civile, et c’est la pièce maîtresse de ses tactiques de propagande.

Le rapport Law and Society Alliance contient de nombreux autres exemples de Pékin essayant subtilement d’influencer la population indienne en utilisant les médias sociaux et les applications mobiles, y compris les outils vidéo.

Les jeunes indiens férus de technologie se tournent régulièrement vers les applications mobiles pour leurs besoins quotidiens. Et les opérations d’influence chinoises ont également tenté de contrôler ce secteur, notamment via des applications d’information. Les trois principales applications d’information en Inde – Dailyhunt, NewsDog et UC News – ont reçu des investissements majeurs de la part d’entreprises chinoises à hauteur de plusieurs millions de dollars américains.

Le secteur technologique indien a également été influencé par la Chine. Depuis 2015, le gouvernement et les entreprises de ce pays ont investi environ 7 milliards USD dans le secteur technologique indien. Couplées à de nombreuses acquisitions, les entreprises chinoises sont les principaux actionnaires d’un certain nombre des plus grandes entreprises technologiques indiennes.

Un autre développement inquiétant qui a été justement souligné dans le rapport est la puissante réputation que le géant chinois des télécommunications, Huawei, partage parmi les chefs d’entreprise indiens et les communautés politiques.

L’un des exemples mis en évidence par le rapport Law and Society Alliance est la manière dont le Parti communiste indien-marxiste (CPI-M) s’est abstenu de critiquer ou de réprimander la Chine.

En résumé, le rapport Law and Society Alliance a réussi à montrer que la Chine a fait des percées significatives dans de nombreux secteurs indiens au cours des dernières années.

Des puissances mondiales telles que les États-Unis, le Canada et l’Australie ont déjà reconnu cette tendance croissante et des mesures concrètes ont été prises pour minimiser l’influence de Pékin sur leurs sociétés.

