La Chine a allumé son dispositif de fusion nucléaire qui est 5 fois plus chaud que le Soleil

Cette semaine, la Chine a mis en service un réacteur à fusion nucléaire. Le « soleil artificiel » est connu sous le nom de tokamak supraconducteur expérimental avancé (ou EAST en abrégé). Après l’avoir allumé, la Chine a remarqué des niveaux record pour des températures soutenues. Selon les médias d’État chinois, le réacteur EAST a fonctionné cinq fois plus chaud que le vrai Soleil pendant plus de 17 minutes.

Le soleil artificiel de la Chine est une offre d’énergie propre

Source de l’image : Ezume Images/Adobe

La Chine affirme que son objectif global avec le réacteur à fusion nucléaire est de fournir une énergie propre presque illimitée. L’espoir est que le réacteur puisse imiter les réactions naturelles qui se produisent dans des étoiles comme le Soleil. L’idée est celle qui a été proposée pendant des années. Cependant, créer un soleil artificiel fonctionnel s’est avéré difficile, malgré des décennies de recherche. Cette dernière course, cependant, pourrait aider la Chine à briser les murs qui retiennent les chercheurs depuis des années.

« La récente opération jette une base scientifique et expérimentale solide pour le fonctionnement d’un réacteur à fusion », a déclaré Gong Xianzu, l’un des responsables de l’expérience et chercheur à l’Institut de physique des plasmas de l’Académie chinoise des sciences. (via L’Indépendant)

Si la Chine peut continuer à travailler sur son soleil artificiel, nous pourrions voir plus de percées à l’avenir. 17 minutes peut ne pas sembler long, mais quand vous avez quelque chose qui tourne à plus de 70 000 000 ° C pendant aussi longtemps, c’est assez impressionnant, c’est le moins qu’on puisse dire. Auparavant, nous avons également vu d’autres soleils artificiels atteindre plus de 100 millions de degrés, un autre niveau record.

Comment fonctionne la fusion nucléaire

Source de l’image : Aliaksandr Marko / Adobe

L’idée derrière les réacteurs à fusion nucléaire n’est pas vraiment simple. La base entière de l’idée est construite sur la reproduction de la physique du Soleil réel. Les soleils artificiels le font en fusionnant des noyaux atomiques pour générer des quantités massives d’énergie. Les chercheurs tentent alors de trouver des moyens de transférer toute cette énergie en électricité. Il y a probablement beaucoup plus de mathématiques impliquées dans le processus réel, mais c’est l’essentiel de ce que les scientifiques essaient d’accomplir.

Parce que les soleils artificiels ne nécessitent aucun combustible fossile pour fonctionner et qu’ils ne laissent pas non plus de déchets dangereux, les physiciens disent qu’il y a beaucoup moins de risques pour l’environnement. Cela est particulièrement vrai lorsque vous le comparez à d’autres sources d’énergie, comme les réacteurs nucléaires à fission.

La Chine n’est pas non plus le seul pays à travailler sur la création d’un soleil artificiel. Comme mentionné précédemment, la recherche sur l’idée est en cours depuis des décennies à ce stade. La même équipe du réacteur chinois travaillera également avec une équipe à Marseille, en France. Une fois terminé, le soleil artificiel de Marseille sera le plus grand réacteur du monde. Il est connu sous le nom de réacteur expérimental thermonucléaire international (ITER). Le Royaume-Uni envisage également de construire sa propre centrale nucléaire à fusion.