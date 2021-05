La Chine a cloué son atterrissage sur Mars – voici ce qui va suivre – .

Le rover Perseverance de la NASA prend peut-être la part du lion des gros titres scientifiques cette année, mais il est sur le point d’avoir une concurrence féroce. La Chine, qui a lancé sa dernière mission sur Mars à peu près au moment où la NASA a lancé son nouveau rover, a atterri avec succès avec un atterrisseur et un rover le week-end dernier. La mission est historique pour le pays, qui tente de rattraper les États-Unis et la Russie dans la nouvelle course à l’espace.

La mission a été lancée depuis la Terre avant la mission Persévérance de la NASA et est arrivée sur Mars à peu près au même moment. Cependant, au lieu d’atterrir immédiatement à la surface, comme l’a fait Perseverance, la Chine a choisi de commencer les choses avec un orbiteur avant de relâcher un atterrisseur et un rover à la surface. Maintenant que le rover est, eh bien, itinérant, nous pouvons nous attendre à en entendre beaucoup plus sur le robot, appelé Zhurong, dans les mois à venir.

Le rover Zhurong n’est pas aussi bien équipé que Perseverance de la NASA, mais le premier rover Mars de la NASA n’était pas non plus aussi complexe que ses nouveaux modèles, donc c’est tout à fait compréhensible. Le rover explorera la zone où il a atterri et étudiera le matériau qui recouvre la surface. De concert avec l’orbiteur et l’atterrisseur, le rover examinera des formations rocheuses intéressantes et effectuera des efforts scientifiques jusqu’à ce qu’il ne puisse plus fonctionner.

Contrairement à Perseverance de la NASA qui est conçu pour durer des années dans l’environnement rude de Mars, Zhurong n’est conçu que pour durer environ trois mois. C’est beaucoup de temps pour faire des découvertes et donner à l’agence spatiale chinoise une bonne idée de ce qu’elle devrait envoyer à la planète rouge à l’avenir, mais il est également possible que le rover dure beaucoup plus longtemps que prévu.

Le rover Opportunity de la NASA a duré plus d’une décennie sur Mars malgré une durée de vie prévue de moins d’un an. Zhurong devrait avoir de la chance pour réussir quelque chose comme ça, mais en supposant que les ingénieurs chinois soient au top de leur forme, il est probable que nous entendrons parler de Zhurong bien plus longtemps que les 90 prochains jours.

Aussi importante que soit cette mission de rover, ce n’est vraiment qu’un pas vers le plan plus large de la Chine. Le pays veut désespérément être un acteur majeur dans ce que l’on appelle souvent la «nouvelle course à l’espace», avec des pays comme les États-Unis, la Russie et des groupes comme l’UE travaillant sur les technologies pour envoyer des humains sur Mars.

À ce stade, il est impossible de savoir qui est en «tête» dans cette course, surtout quand tant de choses restent inconnues sur les risques potentiels d’envoyer des humains sur une si grande distance. Les premières missions sur Mars avec équipage seront probablement orbitales uniquement, ce qui signifie qu’elles n’atterriront pas réellement sur Mars, mais même ces missions présentent des risques extrêmes pour l’équipage. Nous devrons voir comment les choses se passent, mais avec la Chine qui explore maintenant Mars à distance, il est clair que le pays est une force majeure dans l’exploration spatiale.

