La Chine a déclaré que les crypto-monnaies sont illégales dans le pays

La Banque populaire de Chine a déclaré que les transactions financières avec des crypto-monnaies font partie d’un système d'”activités illégales et criminelles”. Et les a donc déclarés une menace qui pourrait « altérer l’ordre économique et financier international ». Suite à la déclaration, Bitcoin a chuté d’environ -6,00% sur les marchés virtuels. Actuellement, le prix du Bitcoin est de 42 747 USD en baisse de -4,08% selon ce qu’indique notre outil interne, Crypto Online.

L’avis du 24 septembre interdit aux banques et autres institutions financières d’offrir des services liés à la crypto-monnaie. Y compris les transactions de monnaie fiduciaire à crypto-monnaie, ou d’une crypto-monnaie à une autre. Quiconque facilite les transactions est passible de poursuites judiciaires, y compris ceux qui vivent en Chine. Mais ils travaillent pour des échanges cryptographiques à l’étranger qui fournissent des services à la Chine.

Ceux qui travaillent dans le support technique, la stratégie marketing, le paiement et le règlement feront également l’objet d’une enquête pour avoir sciemment participé à l’activité de crypto-monnaie.

Plus de parties sont impliquées

Dix agences, dont la PBoC, ont participé à l’avis de vendredi, signe clair de la gravité de la dernière interdiction. Les documents ci-dessus ont été signés par jusqu’à sept agences.

Certains observateurs du marché ne voient rien de nouveau dans cette dernière interdiction de crypto-monnaie. La Chine interdit les choses liées aux crypto-monnaies depuis 2013. L’année où la Chine a interdit aux institutions financières d’offrir des services liés au Bitcoin. Cependant, le même avis reconnaissait que Bitcoin peut être librement échangé et échangé en tant que produit en ligne.

Mais cette interdiction la plus récente indique clairement que l’activité de trading crypto implique des “risques juridiques”. Et que “toute personne morale, organisation non constituée en société ou personne physique” qui investit dans la monnaie virtuelle et les dérivés connexes viole “l’ordre public et les bonnes mœurs”.

«Les actes juridiques civils liés au trading de crypto-monnaie ne sont pas valables. Et les parties doivent être tenues responsables des pertes résultant de l’activité de trading de crypto-monnaie elles-mêmes. Selon l’avis de vendredi.

Effets publicitaires sur Bitcoin

Dans un communiqué, tant l’autorité monétaire que l’Administration centrale du cyberespace et le ministère de la Sécurité publique, ont averti que le marché de la monnaie virtuelle est entaché par “le blanchiment d’argent, la collecte de fonds illégale, la fraude, les systèmes pyramidaux et autres”.

Banco Popular mentionne spécifiquement Ethereum et Bitcoin. Puisqu’il s’agit de « monnaies virtuelles émises par des autorités non monétaires ». Ils n’ont pas “le même statut que la monnaie légale” et donc “ne peuvent circuler sur le marché comme monnaie”. Il a condamné le texte officiel.

Alors que la création et le commerce de crypto-monnaies sont illégaux en Chine depuis 2019, le nouveau plan de positionnement avertit les banques de freiner ces types de transactions. Et ils fermeront une grande partie du vaste réseau Bitcoin du pays asiatique.

La déclaration du régulateur bancaire est sans aucun doute le signal le plus fort à ce jour du gouvernement chinois pour arrêter cette ressource numérique.

