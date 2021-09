La Chine a des outils pour éviter la crise d’Evergrande, selon le chef de la BAD

in

Le président élu de la Banque asiatique de développement, Masatsugu Asakawa, s’exprime lors d’un entretien avec . à Tokyo, Japon, le 29 novembre 2019. Photo prise le 29 novembre 2019. (Photo d’archive : .)

La Chine dispose de suffisamment de tampons et d’outils politiques pour empêcher le développeur criblé de dettes China Evergrande Group de déclencher une crise financière mondiale, a déclaré mardi le président de la Banque asiatique de développement, Masatsugu Asakawa. Mais le sort d’Evergrande souligne le rôle important joué par l’inflation des prix des actifs dans la croissance rapide de la Chine, et il pourrait y avoir des conséquences pour les finances et la consommation des gouvernements régionaux, a déclaré Asakawa.

“Je ne pense pas qu’un épisode d’une seule entreprise déclencherait une crise mondiale comme celle causée par l’effondrement de Lehman Brothers”, a déclaré Asakawa lors d’un briefing en ligne. Les autorités chinoises se montraient prêtes à contenir tout débordement de l’effondrement potentiel d’Evergrande et la banque centrale injectait d’amples liquidités à court terme sur les marchés, a-t-il déclaré. Evergrande avait également suffisamment d’actifs qu’il pouvait décharger pour effectuer des paiements, a-t-il ajouté.

Les déboires du promoteur ont souligné la forte dépendance de l’économie chinoise à l’égard du marché immobilier brûlant qui ressemblait à la bulle d’inflation des actifs du Japon de la fin des années 1980 au début des années 1990. Un krach immobilier pourrait frapper les gouvernements régionaux et les ménages chinois qui se sont appuyés sur les avoirs immobiliers pour financer leur dette.

“Nous devons surveiller attentivement les développements car l’impact sur les finances du gouvernement régional chinois et les dépenses des ménages est une source de préoccupation”, a déclaré Asakawa, qui était auparavant le plus haut diplomate japonais en matière de devises.

Avec un passif de 305 milliards de dollars, Evergrande a fait craindre que ses problèmes ne se propagent dans le système financier chinois et se répercutent dans le monde entier – bien que les dommages aient jusqu’à présent été concentrés dans le secteur immobilier. Asakawa a déclaré que la Chine était susceptible de reprendre une croissance modérée à partir de 2022 avec des problèmes structurels tels que l’augmentation de la dette des secteurs privé et public qui pèsent sur son économie.

« À partir de 2022, la Chine suivra une tendance de croissance modérée à long terme. Il ne reviendra pas au rythme d’expansion de 7 à 8 % observé pendant sa période de forte croissance », a-t-il déclaré.

