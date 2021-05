La Chine a lancé un avertissement: Boris s’entretient avec le Japon alors qu’une force militaire colossale est envoyée en Asie Politique | Nouvelles

Les deux responsables ont évoqué les projets de visite du groupe aéronaval britannique dans la région plus tard cette année dans le cadre d’un premier déploiement de sept mois. Plus tôt cette semaine, neuf navires, 32 avions et 3 700 membres du personnel ont entamé une tournée mondiale, interagissant avec plus d’un cinquième des pays du monde.

La flotte comprend le nouveau porte-avions phare HMS Queen Elizabeth et dirigera six navires de la Royal Navy, un sous-marin de la Royal Navy, un destroyer de l’US Navy et une frégate dans la plus grande concentration de puissance maritime et aérienne à quitter le Royaume-Uni en une génération.

Le déploiement vise à montrer la force de l’armée britannique et à démontrer l’engagement de la Grande-Bretagne à lutter contre les menaces futures sur la scène mondiale.

M. Johnson s’est entretenu avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga au sujet de la visite au téléphone ce matin.

Le Carrier Strike Group doit se rendre au Japon dans le cadre de son déploiement.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré à la suite de l’appel: “Le Premier ministre et le Premier ministre Suga ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations entre le Royaume-Uni et le Japon et attendaient avec impatience la visite du groupe aéronaval britannique au Japon plus tard cette année.”

La démonstration de la capacité militaire britannique intervient au milieu de l’agression chinoise croissante dans la région et de la persistance de la méchanceté internationale de la Russie.

Le Japon et le Royaume-Uni sont les partenaires de sécurité les plus proches l’un de l’autre en Asie et en Europe respectivement.

Lors d’une réunion virtuelle des ministres au début de cette année, les deux pays se sont engagés à approfondir leur coopération en matière de défense et de sécurité.

Avant le déploiement du Carrier Strike Group plus tôt cette semaine, le maréchal en chef de l’Air Sir Mike Wigston, chef d’état-major de l’air, a déclaré que la tournée enverrait un «message stratégique» à travers le monde.

Il a déclaré: «Nous aurons de nombreux publics.

“Nous nous comportons de manière responsable et nous nous attendons à ce que les autres pays se comportent également de manière responsable.”

Le déploiement militaire était l’un des nombreux problèmes soulevés lors de l’appel téléphonique entre les dirigeants britanniques et japonais.

Le couple s’est exprimé avant le G7 à Cornwall le mois prochain, lorsque M. Johnson et M. Suga se rencontreront face à face.

“Le Premier ministre s’est entretenu ce matin avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga avant le sommet du G7 du Royaume-Uni le mois prochain.

“Les dirigeants ont discuté de leurs objectifs pour le prochain sommet, y compris de leur engagement à progresser dans la lutte contre le coronavirus dans le monde, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et de la nature et l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation dans le monde.

“Le Premier ministre a exprimé son soutien aux Jeux olympiques de Tokyo et a noté les efforts du Japon pour garantir que les Jeux puissent se dérouler en toute sécurité”, a déclaré le responsable n ° 10.

“Le Premier ministre a remercié le Premier ministre Suga pour son soutien à l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique.

“Ils avaient hâte de se voir à Cornwall dans deux semaines.”