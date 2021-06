La Chine a peut-être pris le plus grand selfie sur Mars jamais vu – .

La mission Mars 2020 de la NASA est bien avancée, le rover Perseverance commençant sa phase scientifique et l’hélicoptère Ingenuity ayant accompli beaucoup de choses en très peu de temps. Mais la NASA n’était pas la seule agence spatiale à envoyer du nouveau matériel sur Mars, et la Chine a également récemment fait atterrir son propre rover à la surface de la planète rouge. Nous avons tous regardé des images de Mars renvoyées par Persévérance, mais la Chine vient de publier l’une des photos de Mars les plus cool que vous ayez jamais vues.

L’Administration spatiale nationale de Chine a envoyé son premier rover sur Mars l’année dernière, battant le rover Perseverance de la NASA dans le ciel. Ils sont tous deux arrivés sur Mars à peu près au même moment en février de cette année, avec l’atterrissage immédiat de Persévérance et le rover et l’atterrisseur chinois Zhurong en orbite autour de la planète pendant un certain temps avant de décider d’atterrir. Maintenant que le rover chinois est au sol, il fait sa marque pour l’humanité et prend de superbes photos en cours de route.

Nous savons tous que le rover Curiosity de la NASA est le roi des selfies sur Mars. Le rover en a tiré tellement à ce stade que j’en ai perdu le compte. La persévérance est bien lancée, mais il semble que ce ne soit pas le seul nouveau challenger au trône de Curiosity. Le rover Zhurong n’est peut-être pas conçu pour durer aussi longtemps que la curiosité ou la persévérance, mais il a tout de même des côtelettes photographiques assez impressionnantes. En fait, il manque quelque chose à la fois à Curiosity et à Perseverance : une caméra sans fil.

Comme l’a rapporté Xinhua, le service d’information du gouvernement chinois, la collection de nouvelles photos de Zhurong contient l’une des photos de Mars les plus uniques de tous les temps. C’est un selfie du rover Zhurong et de l’atterrisseur de fantaisie chinois assis l’un à côté de l’autre à la surface de la planète. Ce qui rend cette photo si spéciale, c’est qu’elle a été prise à distance à l’aide d’une caméra sans fil qui a été placée à la surface par le rover.

“Zhurong a également utilisé une caméra séparable pour prendre un selfie avec la plate-forme d’atterrissage”, a déclaré Xinhua. “La caméra, initialement installée sur le bas du rover, a été libérée par le rover à 10 mètres au sud de la plate-forme et a capturé la séquence vidéo du rover revenant sur la plate-forme et a pris le selfie. La caméra a ensuite utilisé un signal sans fil pour transmettre les images et les vidéos au rover, qui les a renvoyées sur Terre via l’orbiteur.

C’est assez génial. La Chine a fait de grands progrès dans l’exploration spatiale ces dernières années, conquérant la face cachée de la Lune, une mission d’échantillonnage de la surface lunaire et maintenant une mission de rover sur Mars, le tout en peu de temps. La Chine est également optimiste quant à l’envoi de missions humaines sur Mars et la Lune, et avec les antécédents du pays, personne ne devrait douter qu’ils y parviendront.

