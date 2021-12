La Chine a réussi à modifier le temps pour créer un ciel clair, selon des chercheurs

Des chercheurs d’une université de Pékin affirment que les autorités météorologiques chinoises ont utilisé avec succès la modification du temps pour garantir un ciel dégagé lors d’une grande célébration cette année.

Le Parti communiste chinois a célébré son centenaire le 1er juillet avec une grande célébration. La célébration a eu lieu sur la place Tiananmen et a réuni des dizaines de milliers de participants. Selon un document de recherche de l’Université Tsinghua, les autorités météorologiques chinoises ont utilisé la modification du temps pour s’assurer que le ciel était clair et que la pollution de l’air était réduite.

Le gouvernement chinois a utilisé la modification des conditions météorologiques pour réduire la pollution de l’air

Et si vous pouviez invoquer la pluie à un endroit ou éliminer les nuages ​​de pluie sombre en utilisant la technologie et la science ? La modification du temps n’est pas une idée nouvelle. En fait, le gouvernement chinois aurait travaillé sur la modification du temps depuis 2008. C’est à ce moment-là qu’il a accueilli les Jeux olympiques. Sur la base d’un nouvel article de chercheurs de l’Université de Tsinghua, il a maintenant réussi à créer des pluies artificielles et à réduire la pollution de l’air.

L’article a été publié le 26 novembre dans une revue chinoise à comité de lecture appelée Environment Science (via South China Morning Post). La recherche montre que le gouvernement chinois a utilisé des techniques d’ensemencement des nuages ​​pour forcer les précipitations la veille de la célébration. Ces précipitations ont réduit la quantité de pollution aux PM2,5 de plus des deux tiers. Cela a contribué à améliorer la qualité de l’air à l’époque de « modérée » à « bonne », rapporte le South China Morning Post.

Selon le journal, l’événement a rassemblé des dizaines de milliers de personnes entassées sur la place. Les tentatives de modification des conditions météorologiques ont commencé la veille au soir, et lorsque l’événement a commencé à 8 heures du matin, le temps était couvert. Après la cérémonie, une averse massive s’est abattue sur la place.

Utiliser l’ensemencement des nuages ​​pour forcer les précipitations

Ciel nuageux orageux bleu foncé. Fond de photo naturel

L’ensemencement des nuages ​​est une technique de modification du temps qui existe depuis des années. Il existe plusieurs méthodes différentes qui peuvent être utilisées, notamment l’utilisation de sels, de charges électriques et même d’impulsions laser infrarouges. Les chercheurs de l’Université Tsinghua pensent que le gouvernement chinois a utilisé l’ensemencement des nuages ​​pour tenter de réduire les niveaux de pollution dans l’air.

Dans les mois qui ont précédé l’événement, la pollution de l’air dans la région de Pékin avait augmenté. Alors que la production de la plupart des usines de la région a été interrompue, la circulation de l’air dans la région était plus lente que la normale. Cela signifiait qu’une grande partie de la pollution créée par les gens et les usines a commencé à stagner dans la région.

En forçant les précipitations dans les heures précédant l’événement, le gouvernement chinois a pu réduire les niveaux de pollution. Malheureusement, le gouvernement chinois n’a donné aucun détail sur le type d’ensemencement des nuages ​​qu’il a utilisé. Il n’a pas non plus partagé de plans futurs pour la modification des conditions météorologiques pour le moment.