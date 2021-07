La Chine a “tourné autour” de l’armée américaine lors d’un “exercice de guerre de Taiwan” simulé – “A lamentablement échoué !” | Monde | Nouvelles

in

Le général John Hyten a exhorté les États-Unis à repenser leur stratégie militaire à la lumière des résultats de l’exercice qui, selon lui, a « lamentablement échoué ». Le Pentagone a refusé de fournir le nom du wargame car il reste classifié, mais un responsable de la défense a déclaré à Defense One que l’exercice avait eu lieu en octobre dernier et tournait autour d’une bataille pour Taiwan.

Lundi, le général Hyten a déclaré à un auditoire lors du lancement de l’Institut des technologies émergentes que la Chine était capable de lire les manœuvres américaines.

Il a déclaré: «Sans exagérer le problème, cela a lamentablement échoué.

« Une équipe rouge agressive qui étudiait les États-Unis depuis 20 ans vient de nous entourer.

« Ils savaient exactement ce que nous allions faire avant de le faire. »

L’exercice d’octobre aurait été un test pour une nouvelle stratégie de combat, mais le concept s’est fortement inspiré des mêmes idées que les États-Unis ont utilisées pendant des décennies.

Après la perte, le général Hyten a exhorté les États-Unis à se préparer à une version révisée du concept de combat interarmées d’ici 2030.

Le général Hyten a expliqué que la Chine étudiait les tactiques américaines depuis des années et avait un avantage numérique.

“Imaginez ce que nos concurrents réels ont fait au cours des 20 dernières années, avec probablement encore plus d’attention, avec un plus grand nombre”, a déclaré M. Hyten.

« Donc, nous avons dû prendre du recul et regarder largement et dire : « OK, qu’avons-nous manqué ? » »

LIRE LA SUITE: La Chine dit aux États-Unis qu’elle risque de “faire du mal à la population de Taïwan”

L’une des principales raisons de la perte était l’agrégation de forces qui agissaient comme une épée à double tranchant.

La mise en commun des navires, des avions et des forces terrestres a renforcé la puissance militaire dans un domaine, mais en a également fait des canards assis.

De plus, le général Hyten a expliqué que les États-Unis se fient trop à l’information pour gagner des guerres.

“Nous avons essentiellement tenté une structure de dominance de l’information, où l’information était omniprésente dans nos forces”, a expliqué le général Hyten.

« Tout comme ce fut le cas lors de la première guerre du Golfe, tout comme ce fut le cas depuis 20 ans, comme tout le monde dans le monde, y compris la Chine et la Russie, nous a vu faire au cours des 30 dernières années.

« Eh bien, que se passe-t-il si dès le début cette information n’est pas disponible ? Et c’est le gros problème auquel nous avons été confrontés.

A NE PAS MANQUER :

“La France a ce qu’elle mérite” Les Britanniques font rage contre l’interdiction de la lavande [REVEAL]

L’Allemagne met en garde contre un virus “plus dangereux que Covid” [INSIGHT]

Joe Biden Gaffe: le président reçoit une note « quelque chose sur votre menton » [SPOTLIGHT]

La nouvelle de la refonte stratégique des États-Unis survient alors que les États-Unis achèvent leur retrait du Moyen-Orient.

Plus tôt ce mois-ci, Joe Biden a annoncé la fin des opérations militaires en Irak et en Afghanistan.

Selon le général Hyten, le retrait permettra aux forces américaines d’être redirigées pour faire face aux menaces posées par la Chine et la Russie.

Ces remarques interviennent également un mois après que le président Xi Jinping a menacé les puissances étrangères de “se faire saigner la tête” si elles tentaient de s’ingérer dans les affaires chinoises.