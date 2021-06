La Chine a une fois de plus tanké l’ensemble du marché des crypto-monnaies – .

Quand Elon Musk n’est pas occupé à manipuler le marché des crypto-monnaies, la Chine est heureuse de le faire à sa place. Dans une répétition de ce que nous avons vu plus tôt cette année, le bitcoin s’effondre lundi, suite à d’autres mauvaises nouvelles en provenance de Chine, où de nombreuses opérations minières ont été mises hors ligne.

Le désir de la Chine de réguler la monnaie numérique n’est pas nouveau et le pays a envoyé des ondes de choc similaires sur le marché au cours des années précédentes. Les effets sur le prix du bitcoin ont été drastiques, mais la devise a toujours rebondi, atteignant de nouveaux sommets. Il est trop tôt pour dire s’il en sera de même après les derniers mouvements de la Chine, car l’ensemble du marché continue de rester dans le rouge.

Les autorités chinoises ont annoncé de nouvelles interdictions sur les crypto-monnaies il y a quelques semaines, entraînant le marché en mode panique. À l’époque, trois organismes de réglementation de la région avaient annoncé une répression des pièces numériques. Ils ont annoncé une interdiction aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir une assistance aux acheteurs pour les transactions cryptographiques. Bitcoin a perdu près de 14 000 $ en valeur à la sortie de la nouvelle. C’était quelques jours seulement après qu’Elon Musk a brusquement changé sa position sur le bitcoin, invoquant des préoccupations environnementales.

La nouvelle action de la Chine contre Bitcoin cible l’exploitation minière, qui est l’opération consommatrice d’électricité consistant à créer de nouvelles unités Bitcoin en résolvant des problèmes mathématiques incroyablement complexes qui valident les transactions sur le réseau. Les fermes de bitcoins fonctionnent en continu, un pourcentage notable des opérations minières de bitcoins dans le monde étant situé en Chine.

Vendredi, la province du Sichuan a ordonné aux mineurs locaux de bitcoins de cesser leurs activités d’ici dimanche, a rapporté le média d’État chinois Global Times (via Gizmodo). La Commission de développement et de réforme de la province du Sichuan et le Bureau de l’énergie du Sichuan ont ordonné à toutes les compagnies d’électricité de « filtrer, nettoyer et terminer » les opérations minières d’ici dimanche, dont 26 entreprises déjà identifiées.

Bitcoin n’est pas la seule crypto-monnaie exploitée avec des ordinateurs sophistiqués. D’autres pièces sont également « produites » de cette façon, notamment Ethereum, la deuxième plus grande pièce numérique au monde.

Certains mineurs locaux pensaient que l’abondante énergie hydroélectrique de la région les sauverait, mais les autorités n’ont eu aucun répit. Le rapport note que l’interdiction a supprimé 90% de la capacité totale d’extraction de bitcoins de la Chine.

Certaines fermes minières commencent déjà à fermer leurs installations. pic.twitter.com/07WpvosOqc – Molly (@bigmagicdao) 19 juin 2021

Des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux montrant les énormes ordinateurs se déconnectant, comme commandé. Certains mineurs cherchent à s’installer dans d’autres parties du monde. D’autres vendront leur équipement à des acheteurs internationaux cherchant à étendre leurs propres opérations minières. Une entreprise de logistique chinoise expédiait déjà 6 600 livres (3 000 kg) d’équipement d’extraction de crypto à un acheteur anonyme du Maryland pour environ 9,37 $ le kilogramme. C’est tout à fait un accord Prime Day.

La société de logistique #Chine à Guangzhou confirme à @CNBC qu’elle achemine par avion 3 000 kg (6 600 livres) de machines d’extraction de #bitcoin vers le Maryland, aux États-Unis. Fenghua International fait de la publicité pour les produits livrés à domicile, les taxes aux deux extrémités étant dégagées. Prix ​​au kilo : aussi bas que 9,37 $ ! #crypto-monnaies pic.twitter.com/8yUjZjhpkk – Eunice Yoon (@onlyyoontv) 21 juin 2021

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négociait à environ 32 150 $ après avoir atteint un creux de 31 581 $ plus tôt lundi. C’est une baisse de valeur de près de 10 000 $ en sept jours, par rapport au sommet de 41 240 $ de la semaine dernière. Bitcoin a chuté de près de 13% depuis le sommet de dimanche de 36 135 $. De nombreuses autres pièces numériques ont connu des baisses à deux chiffres lundi, suivant de près le prix de Bitcoin.

Les amateurs de crypto moins expérimentés pourraient s’inquiéter de ce qui va suivre, mais pour les joueurs plus chevronnés, le bain de sang de lundi n’était qu’une autre vallée dans ce qui reste l’opportunité de trading la plus volatile et la plus spéculative disponible actuellement.