Trois hommes, Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo, passeront trois mois à bord du module Tianhe à quelque 380 km (236 miles) au-dessus de la Terre. Le trio a décollé jeudi dans la capsule Shenzhou-12, au sommet de sa fusée Longue Marche 2F. Il s’agit de la plus longue mission spatiale avec équipage de la Chine à ce jour et la première en près de cinq ans.