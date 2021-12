La Chine accuse la WTA de politiser le sport dans l’affaire Peng Shuai

02/12/2021 à 21:16 CET

Adrien Foncillas

Toute l’affaire Peng Shuai a même éclaboussé la diplomatie et le sport, avec le Association de tennis féminin (WTA) et le Comité International Olympique (CIO) des côtés opposés et la joueuse de tennis chinoise au milieu, ses appels au calme ignorés et utilisés pour stimuler un boycott de l’imminente Jeux d’hiver de Pékin.

La Chine a attaqué le retrait annoncé la veille par la WTA. Le ministère des Affaires étrangères a critiqué la politisation du sport et a renvoyé le bruit à la presse nationale. Le journal Temps mondial a accusé la WTA de « contraindre Peng Shuai à soutenir les attaques de l’Occident contre le système chinois ». « Ils la privent de sa liberté d’expression et la forcent à rendre la description de ses faits conforme à ses attentes », a-t-il poursuivi. La matinée dénonce les intérêts fallacieux de la campagne, qualifie ses auteurs de traîtres à l’olympisme et les accuse de souiller le tennis de politique.

Le scandale est né avec la révélation sur les réseaux sociaux qui Peng elle avait été la maîtresse de l’ancien vice-premier ministre La geôle de Zhang. Ses écrits décrivent les hauts et les bas de l’affaire extraconjugale pendant une décennie et les pressions reçues à une occasion pour avoir des relations sexuelles. L’inquiétude pour Peng était justifiée alors qu’elle ne donnait pas de nouvelles. Les exigences d’une apparition publique étaient également compréhensibles lorsque seule la presse nationale la montrait dans des activités quotidiennes pour nier sa disparition. Il est plus douteux qu’ils le restent après que j’ai eu un chat vidéo d’une demi-heure avec Thomas Bach, Le président du CIO, dans lequel il a dit qu’il se sentait bien, a nié l’agression sexuelle et a demandé l’intimité pour se remettre sereinement avec ses amis et sa famille. Ce n’est pas une demande incompréhensible si elle émane d’une personne qui a enchaîné une rupture dévastatrice et la proéminence involontaire de gros titres mondiaux.

Soutien de Navratilova et Djokovic

La WTACependant, il a estimé que les preuves étaient insuffisantes et a demandé une enquête indépendante. « Je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de concourir là-bas quand Peng shuai Elle n’est pas autorisée à communiquer librement et a apparemment subi des pressions pour contredire son accusation d’agression sexuelle & rdquor;, a expliqué hier son président, Steve Simon. En conséquence, a-t-il ajouté, son association se retirait de Chine. Le mouvement a été applaudi par des stars de la guilde comme Martina Navratilova, Billie Jean King ou Novak Djokovic.

« Les principes passent avant les affaires & rdquor ;, avait-il précisé Simon. L’entreprise qu’il abandonne est rare. La WTA débarque en Chine après les JO 2008 de Pékin et le succès de la joueuse de tennis locale Li Na huilé son expansion. Elle a organisé neuf tournois par an, dont un contrat de dix ans pour la Teachers’ Cup. La pandémie a fait tomber le château. Un tournoi n’a pas été joué ces deux dernières années, le prochain n’est pas prévu, et la fermeture stricte des frontières décourage l’optimisme.

Les COI draine l’eau deux mois après l’allumage du chaudron. Certains l’ont accusé de complicité avec les excès du régime chinois pour cette visioconférence avec laquelle il a demandé la preuve du bien-être de Peng que le monde a exigé. L’organisation lui a de nouveau parlé à la suite de la décision de la WTA et a publié une déclaration. « Il existe différentes manières de vérifier son statut et sa sécurité. Nous avons opté pour une approche humaine et personnalisée & rdquor;, précise-t-il.