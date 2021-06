La Chine adopte une nouvelle loi interdisant la diffamation du personnel militaire

Le 31 mai, une célébrité d’Internet en Chine a été condamnée pour « diffamation » de soldats chinois tués lors d’un affrontement avec les troupes indiennes dans la vallée de Galwan l’année dernière. (Image représentative : .)

La Chine a adopté une nouvelle législation qui interdit la “diffamation” du personnel militaire, ajoutant une série d’outils juridiques à sa loi de 2018 en vertu de laquelle un blogueur populaire chinois a récemment été puni pour avoir diffamé des soldats de l’APL tués lors de l’affrontement de l’année dernière avec l’armée indienne à Galwan. Vallée dans l’est du Ladakh.

La législation, qui a été adoptée par le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN) jeudi, stipule qu’aucune organisation ou personne ne peut en aucune façon calomnier ou porter atteinte à l’honneur des militaires, ni insulter ou calomnier la réputation des membres de les forces armées, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

La nouvelle législation interdit également la profanation de plaques en l’honneur du personnel militaire. Les procureurs peuvent engager des poursuites d’intérêt public dans les cas de diffamation de militaires et d’atteinte à leurs droits et intérêts légitimes qui ont gravement affecté l’exercice de leurs fonctions et missions et porté atteinte aux intérêts publics de la société, selon la nouvelle loi.

La nouvelle loi s’ajoute à un éventail d’outils juridiques qui interdisent déjà la diffamation des « martyrs » révolutionnaires, notamment des révisions du code pénal du pays et une loi de 2018 sur la protection des héros et des martyrs, a rapporté le South China Morning Post basé à Hong Kong.

Commentant la nouvelle loi, Song Zhongping, un ancien instructeur de l’APL et commentateur des affaires militaires basé à Hong Kong, a déclaré que la législation qui couvre également les familles des militaires visait à renforcer le sens de la mission de l’Armée populaire de libération. “Auparavant, nos instruments juridiques n’étaient pas complets et cette nouvelle loi offrira une protection plus complète des droits et des honneurs de nos soldats”, a déclaré Song au Post.

“[We must recognise] que les conflits militaires à l’avenir pourraient être très intenses, et s’assurer que l’armée est bien respectée dans la société est très important », a-t-il déclaré.

Le 31 mai, une célébrité d’Internet en Chine a été condamnée pour « diffamation » de soldats chinois tués lors d’un affrontement avec les troupes indiennes dans la vallée de Galwan l’année dernière. Qiu Ziming, qui comptait plus de 2,5 millions d’adeptes, a été condamné à huit mois de prison, a rapporté le journal officiel Global Times le 1er juin.

Il s’agissait du premier cas signalé d’un suspect inculpé après que la Chine a adopté une nouvelle loi en 2018 qui stipule qu’il est illégal de diffamer les héros et les martyrs du pays.

Qiu, connu sous le nom de « Laixiaoqiu » en ligne, a également reçu l’ordre de s’excuser publiquement via les principaux portails nationaux et les médias nationaux dans les 10 jours pour éliminer l’impact négatif, a déclaré un tribunal de Nanjing, dans la province du Jiangsu (est de la Chine).

Alors que l’armée indienne a rapidement annoncé que 20 de ses membres avaient été tués lors de l’affrontement avec des soldats chinois le 15 juin dernier, l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) a mis environ huit mois pour révéler qu’elle avait perdu quatre de ses militaires et un officier a été blessé.

