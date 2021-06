La Chine adopte une nouvelle loi sur l’aspiration des données qui pourraient inclure les vôtres 10z viral

Le gouvernement chinois a récemment adopté deux nouvelles lois dans le but d’accroître son contrôle sur les données et de contrer les sanctions étrangères. Ces nouvelles lois ont augmenté de façon exponentielle les risques de faire des affaires en Chine.

La première nouvelle loi promulguée par Pékin concerne la sécurité des données. La loi affirme que les données collectées par les entités gouvernementales et les entreprises dans des secteurs critiques tels que la finance, les télécommunications et d’autres domaines font partie des « données essentielles de l’État ». Par conséquent, ces données doivent être traitées comme « un nouveau type d’actif appartenant à l’État, et ses droits sur les données appartiennent à l’État ». Le langage de ce qui constitue les « données essentielles de l’État » est intentionnellement vague, de sorte que le gouvernement chinois peut facilement prétendre que toutes les données entrent dans cette catégorie.

En classant un large éventail de données comme actifs de l’État, la loi accorde au gouvernement chinois un pouvoir énorme pour réprimander toute entreprise trouvée en train d’utiliser ou de maltraiter les « données essentielles de l’État », y compris la révocation des licences commerciales, en ordonnant à une entreprise de payer 10 millions de yuans (1,6 million de dollars) pour chaque violation, ou arrêter complètement les opérations commerciales.

Pour les grandes entreprises technologiques chinoises, ce n’est pas la sanction financière mais la menace que le gouvernement puisse fermer leurs entreprises à tout moment, quelle que soit la taille de leurs opérations, qui les a secouées.

Des géants de la technologie tels que Tencent ont dépêché des déclarations pour déclarer leur loyauté au Parti communiste et promettre de « se conformer complètement à toutes les réglementations qui seront mises en place ». Une telle restitution totale des données des utilisateurs devrait alarmer tous les consommateurs, en particulier les étrangers qui utilisent les produits et services de ces entreprises chinoises. Ils doivent savoir que leurs données et leur vie privée ne sont pas protégées et finiront entre les mains du gouvernement chinois.

Les entreprises étrangères en Chine ne sont pas exemptées de la loi. Le gouvernement chinois a déjà exigé que toutes les entreprises technologiques étrangères stockent leurs données collectées en Chine comme condition préalable pour accéder au grand marché chinois. Des entreprises technologiques américaines telles qu’Apple et Tesla ont construit des centres de données en Chine pour stocker les données qu’elles ont collectées dans le pays.

La nouvelle loi sur la sécurité des données étend ces exigences de localisation des données à davantage d’entreprises étrangères, y compris les institutions financières. Comme indiqué dans le Wall Street Journal, Citigroup et BlackRock ont ​​convenu de se conformer au mandat de localisation des données comme condition préalable à l’établissement de filiales en propriété exclusive en Chine.

En outre, selon le même article du Wall Street Journal, les régulateurs chinois travaillent sur des règles sectorielles pour « renforcer le contrôle sur les données considérées comme importantes pour les intérêts de l’État ». En effet, il ne faut pas être surpris lorsque les autorités chinoises demandent à davantage d’entreprises étrangères de divers secteurs de remettre des données tant qu’elles sont intelligemment qualifiées d’« actifs de l’État ».

En outre, la nouvelle loi sur la sécurité des données étend également le contrôle et l’application « à bras long » du gouvernement chinois à l’étranger. Les entreprises qui « divulguent des données sensibles à l’étranger peuvent être passibles d’amendes et de sanctions similaires, et celles qui fournissent des informations électroniques aux organes chargés de l’application des lois à l’étranger sans autorisation peuvent encourir des sanctions financières allant jusqu’à 5 millions de yuans (781 470 $) et des suspensions d’activité ».

Conformément à la loi américaine, par exemple, la banque HSBC a partagé les informations financières d’un responsable chinois que le gouvernement américain sanctionne avec le FBI sans l’autorisation de Pékin. En vertu de la nouvelle loi chinoise sur la sécurité des données, les opérations de HSBC en Chine peuvent soit devoir payer des pénalités financières, soit voir leur entreprise fermer. De toute évidence, la nouvelle loi sur la sécurité des données vise à donner au gouvernement chinois un meilleur contrôle des données et un meilleur accès aux données et à obliger les entreprises chinoises et étrangères à ne pas appliquer les sanctions du gouvernement étranger contre la Chine.

Comme si cette loi sur la sécurité des données n’était pas assez terrible, Pékin a sprinté une autre nouvelle loi pour faire face de front à l’augmentation des sanctions étrangères contre la Chine. Les États-Unis, sous l’ancienne administration Trump, ont imposé plusieurs sanctions contre plusieurs hauts responsables du Parti communautaire chinois, de hauts responsables à Hong Kong et quelques entités commerciales chinoises affiliées à l’armée pour leurs violations des droits humains contre les musulmans ouïghours et les pro-démocratie de Hong Kong. militants.

Pékin avait espéré que ces sanctions disparaîtraient une fois que Trump aurait quitté ses fonctions. Pourtant, l’administration Biden, ainsi que l’Union européenne, la Grande-Bretagne et le Canada, ont lancé une sanction coordonnée contre de hauts responsables du gouvernement chinois pour leur rôle présumé dans la mise en « détention arbitraire » des Ouïghours et d’autres minorités au Xinjiang.

Pékin a exploité différentes manières de repousser les sanctions étrangères. En janvier, le gouvernement chinois a annoncé qu’il autoriserait les entreprises chinoises à poursuivre devant les tribunaux chinois pour obtenir réparation des pertes résultant de l’embargo des gouvernements étrangers.

Après que l’UE a annoncé ses sanctions contre les responsables chinois pour leurs violations des droits de l’homme contre les Ouïghours, Pékin a riposté en imposant des sanctions à quatre entités de l’UE, dont un groupe de réflexion allemand bien connu et 10 personnes de l’UE, allant des parlementaires aux universitaires. Les représailles de Pékin ont provoqué la colère de tant de pays de l’UE que le Parlement européen a voté à une écrasante majorité l’arrêt de la ratification d’un nouveau pacte d’investissement sino-européen, un accord de principe que l’UE et la Chine ont accepté en décembre dernier après y avoir travaillé pendant sept ans.

Plutôt que de modifier son comportement après l’échec de l’accord d’investissement sino-européen, Pékin a doublé en précipitant une nouvelle loi anti-sanctions la semaine dernière. L’objectif est de donner au gouvernement chinois une couverture juridique supplémentaire pour imposer des « contre-mesures » contre des entités et des individus étrangers et leurs familles pour l’application de sanctions étrangères contre des entreprises et des individus chinois. Les contre-mesures comprennent “le refus et la révocation de visas ou l’expulsion, la saisie et le gel des avoirs en Chine, le blocage des transactions et de la coopération avec des individus et entités chinois, ainsi que” d’autres mesures nécessaires “qui n’étaient pas spécifiées”.

Cette nouvelle loi anti-sanctions prévoit également la création d’un groupe de travail conjoint, impliquant plusieurs agences gouvernementales, pour « la planification et la coordination globales » du travail anti-sanctions.

La loi anti-sanctions entre en vigueur immédiatement, ce qui signifie que les entreprises américaines et leurs expatriés en Chine se trouvent dans une situation impossible : s’ils n’appliquent pas les sanctions du gouvernement américain contre les entreprises et les particuliers chinois, ils violeront la loi américaine ; s’ils appliquent les sanctions américaines, les entreprises américaines, les expatriés et leurs familles en Chine subiront non seulement des pertes financières, mais seront également probablement expulsés de Chine en vertu de la nouvelle loi chinoise anti-sanctions.

Les entreprises étrangères, y compris de nombreuses grandes entreprises américaines, ont depuis longtemps accepté qu’il existe des risques à faire des affaires en Chine communiste. Mais ils ont souvent fait valoir que l’accès au marché chinois avait été si rentable que le fait de supporter certains risques en valait la peine.

Ainsi, tout en défendant la justice sociale dans leur pays d’origine, bon nombre de ces entreprises ont prétendu n’avoir jamais remarqué les violations des droits de l’homme commises par Pékin, et d’une manière ou d’une autre, les actions de Pékin ne contredisent jamais les valeurs libérales que ces entreprises prétendent défendre – dont certaines sont même allées à de grands efforts pour défendre les violations des droits de l’homme du gouvernement chinois contre les Ouïghours et les Hongkongais dans leurs pays d’origine. Ils pensaient probablement qu’ils pourraient monter dans le train de la sauce du Parti communiste pour toujours sans avoir à prendre publiquement des décisions compromettantes sur le plan juridique et moral.

Tout cela démontre une fois de plus à quel point la plupart des entreprises étrangères comprennent peu la vraie nature du PCC. Le parti exige toujours un contrôle total et valorise la loyauté plus que toute autre chose. Traiter avec le parti, c’est comme négocier avec un diable. Malheureusement, bien sûr, le diable finira par vous demander votre âme.

Une fois que les entreprises étrangères deviennent dépendantes de l’attrait financier du grand marché chinois, le parti les oblige à choisir entre enfreindre les lois de leur pays d’origine en échange d’un accès au marché et de profits ou soumettre leurs opérations et leur population en Chine à un grave danger.

La question que les entreprises étrangères en Chine doivent se poser à l’heure actuelle est la suivante : étant donné les violations des droits de l’homme bien documentées par Pékin, les risques croissants de faire des affaires en Chine et la situation impossible dans laquelle le Parti communiste les met, comment peuvent-elles justifier de continuer à opérer en Chine communiste ? Les nouvelles lois du régime autoritaire devraient être le signal d’alarme à toutes les entreprises étrangères que le moment est venu de faire sortir votre entreprise et votre peuple de Chine.