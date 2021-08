La Chine affirme que l’intervention dans les entreprises se poursuivra pendant des années

in

08/12/2021 à 10h38 CEST

Le gouvernement chinois a dévoilé un plan quinquennal décrivant une réglementation plus stricte d’une grande partie de son économie. Il indique que de nouvelles règles seront introduites qui couvriront des domaines tels que la sécurité nationale, la technologie et les monopoles dans la deuxième économie mondiale. Le plan intervient peu de temps après que Pékin a commencé à cibler les industries de la technologie et de l’éducation.

Le document fait référence au président Mao quand la Chine célèbre le centenaire du Parti communiste de la nation. Le plan en 10 points , qui court jusqu’à fin 2025, a été publié conjointement mercredi soir par le Conseil d’État chinois et le Comité central du Parti communiste. Il a déclaré que les lois seront renforcées pour des “domaines importants” tels que l’innovation scientifique et technologique, la culture et l’éducation.

Pékin a déjà lancé des enquêtes antitrust sur certaines des plus grandes entreprises technologiques du pays et a pris des mesures contre un large éventail d’autres entreprises. En avril, le géant de la technologie Alibaba a accepté une amende record de 2,8 milliards de dollars après qu’une enquête eut révélé qu’elle avait abusé de sa position dominante sur le marché pendant des années.