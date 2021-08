La Chine appelle les jeux « opium spirituel », Tencent publie de nouvelles règles

Participants au salon du jeu ChinaJoy 2020 à Shanghai.

Photo : STR/. (.)

L’action Tencent a chuté de 11% aujourd’hui après qu’un journal économique chinois ait fustigé les jeux, les qualifiant d'”opium spirituel” et de “drogues électroniques”.

Selon Bloomberg, le journal public chinois The Economic Information Daily a fait référence à un étudiant qui a déclaré que certains de ses amis jouaient au populaire Honour of Kings de Tencent huit heures par jour. Anecdotique, certes, mais ces affirmations ont été suivies d’appels éditoriaux à une réglementation stricte.

L’Economic Information Daily est dirigé par l’agence de presse Xinhua, qui est un média contrôlé par le gouvernement et qui a été qualifié d’organisation médiatique la plus influente de Chine. Voir un tel article semble avoir effrayé les investisseurs et fait craindre que le gouvernement chinois ne réprime les jeux.

“Le choix du mot opium spirituel est particulièrement dur, il serait surprenant que les régulateurs ne fassent rien à ce sujet”, a déclaré à Bloomberg Ke Yan, un analyste de DZT Research basé à Singapour.

En quelques heures, la version en ligne de l’histoire a été supprimée. La version imprimée, cependant, reste.

Ce n’est pas la première fois que la Chine utilise les jeux vidéo comme bouc émissaire. N’oubliez pas que les consoles de jeux vidéo étaient autrefois interdites dans le pays. Au fil des ans, les jeux vidéo ont pris leur part de critiques. En 2014, par exemple, le ministère chinois de l’Éducation a blâmé les étudiants « plus faibles » sur les jeux vidéo, et la même année, le gouvernement a même voulu interdire les consoles de jeux vidéo sur la télévision pour enfants. Mais plus récemment, la Chine semble avoir adopté une approche plus optimiste des jeux. En 2018, le journal public People’s Daily a déclaré ne pas qualifier les jeux vidéo d’« héroïne numérique » (comme le souligne SCMP, il l’avait fait exactement 18 ans plus tôt). Lors de China Joy de cette année, la plus grande exposition de jeux vidéo en Asie, il semblait y avoir plus de soutien du gouvernement pour les jeux.

“La Chine a déjà mis en place des lois anti-addiction strictes pour lutter contre la dépendance au jeu chez les mineurs, qui continuera à se développer et à jouer un rôle essentiel dans l’industrie du jeu là-bas”, a écrit l’analyste Daniel Ahmad sur Twitter.

À la fin de l’année dernière, un nouveau système de classification basé sur l’âge a été annoncé, avec le soutien et la contribution de Tencent et du géant chinois du jeu NetEase, entre autres.

À la suite de l’article sur «l’opium spirituel» désormais supprimé, Tencent a promis d’instaurer de nouvelles restrictions sur le temps de jeu pour les joueurs mineurs, notamment en limitant le temps de jeu à une heure par jour pendant la semaine et à deux heures par jour pendant les vacances et en interdisant les joueurs de moins de 12 ans. de faire des achats dans le jeu.

“Et plus dramatiquement”, a ajouté Bloomberg, “la société a évoqué la possibilité que l’industrie interdise complètement les jeux pour les moins de 12 ans, sans plus de détails.”

Aïe.

Cette fois, cependant, la répression pourrait viser les jeunes joueurs, au lieu d’étendre les réglementations à l’ensemble de l’industrie.

“La future réglementation continuera de se concentrer sur la dépendance au jeu chez les mineurs, plutôt que sur des changements radicaux comme nous l’avons vu en 2018”, a déclaré Ahmad. « Le gouvernement chinois a soutenu les esports et les jeux en nuage en tant que secteurs en croissance. Les discours des représentants du gouvernement sur les jeux étaient positifs cette année [SIC] ChineJoy.

Les dépenses des joueurs de moins de 16 ans, ajoute Ahmad, ne représentent que 3,2% des revenus totaux des jeux de Tencent.

Récemment, Tencent s’est lancé dans une frénésie d’achats, déposant récemment une offre de 1,3 milliard de dollars pour Sumo Group et achetant des participations dans le studio Life is Strange Dontnod et le développeur de Battlerite Stunlock Studios. La répression à l’intérieur pourrait expliquer une volonté de se développer à l’étranger.