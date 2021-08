La Chine applique des restrictions de jeu en ligne plus strictes pour les enfants de moins de 18 ans

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Selon les médias officiels, la Chine a encore restreint l’accès des mineurs aux jeux en ligne. Les enfants de moins de 18 ans peuvent jouer à des jeux en ligne pendant seulement une heure les vendredis, samedis et dimanches. Cette décision vise à apaiser la dépendance des mineurs aux jeux en ligne.

Si vous êtes un parent en Chine qui lutte pour éloigner votre enfant des jeux en ligne, un nouvel avis peut aider votre cause. Selon un rapport de ce pays, les enfants de moins de 18 ans sont désormais confrontés à de fortes limitations quant au moment et à la durée pendant lesquels ils peuvent jouer à des jeux en ligne.

Selon la publication affiliée à l’État Xinhua, les mineurs ne peuvent jouer à des jeux en ligne qu’entre 20 h et 21 h les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. L’avis provient de l’Administration nationale de la presse et des publications de Chine pour réduire la dépendance des mineurs aux jeux en ligne. Notamment, il n’incombe pas aux parents d’éloigner les enfants de leurs titres préférés. Au lieu de cela, les fournisseurs de jeux en ligne comme Tencent et NetEase sont chargés de fournir des informations d’enregistrement en nom réel pour garder un œil sur leurs utilisateurs.

Les nouvelles directives s’appuient sur l’ensemble de restrictions existant en Chine introduit en novembre 2019, qui stipulait une durée maximale de jeu en ligne de 90 minutes par jour et de trois heures pendant les vacances, selon le New York Times. Il y a quelques mois à peine, l’Organisation mondiale de la santé a classé le « trouble du jeu » parmi les problèmes de santé pouvant être diagnostiqués.

La dernière décision de la Chine sera probablement frustrante pour les grandes entreprises en ligne du pays. Plus tôt ce mois-ci, Tencent a annoncé qu’il interdirait aux enfants de moins de 12 ans d’effectuer des achats intégrés dans ses titres, selon SCMP. Il a également introduit une limite de temps pour les moins de 18 ans jouant son titre phare, Honor of Kings.

Certains diront probablement que la responsabilité incombe aux parents de restreindre les enfants des jeux en ligne. Mais quel est votre avis ? Que pensez-vous de la restriction de l'accès des mineurs aux jeux en ligne ?