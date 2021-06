La Chine arrête des suspects de blanchiment de fonds illicites à l’aide de crypto | Invezz

Des policiers chinois ont arrêté plus de 1 100 personnes soupçonnées d’avoir utilisé des crypto-monnaies pour blanchir des fonds obtenus via des escroqueries téléphoniques et Internet. Les activités illégales des suspects ont été découvertes après une récente répression. Ces arrestations auraient eu lieu après que des policiers ont arrêté plus de 170 groupes criminels qui utilisent la crypto pour blanchir des fonds illicites.

Selon un rapport citant le ministère chinois de la Sécurité publique, les blanchisseurs ont facturé à leurs clients criminels des frais de 1,5% à 5% pour convertir leur argent en devises numériques via des échanges cryptographiques. Cependant, le ministère n’a pas divulgué le montant d’argent en cause.

Selon l’Association chinoise des paiements et des compensations, le nombre d’activités criminelles impliquant l’utilisation de crypto-monnaies est en constante augmentation. L’association a ensuite attribué cette croissance à l’anonymat et à l’utilisation mondiale des crypto-monnaies, affirmant que ces caractéristiques ont fait des monnaies numériques un canal important pour le blanchiment d’argent transfrontalier.

En plus du blanchiment d’argent, l’association a noté que les crypto-monnaies soutiennent également le jeu illégal. Selon les témoignages, environ 13% des sites de jeux d’argent ont intégré la crypto comme moyen de paiement.

La Chine continue de réprimer les crypto-monnaies

La Chine continue de renforcer les restrictions sur les crypto-monnaies. Alors que la Chine a interdit le commerce de crypto-monnaie en 2019, elle cible de plus en plus d’autres espaces liés à la crypto. Par exemple, la région nord de la Mongolie intérieure a fermé toutes les mines de crypto, invoquant le non-respect des besoins énergétiques annuels. Cette décision a considérablement affecté le hashrate de BTC, car la région représentait auparavant 8% de la puissance de calcul dont le réseau BTC avait besoin.

Hier, la province nord-ouest du Qinghai a pris des mesures similaires en ordonnant la fermeture de toutes les mines de crypto. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information du Qinghai a publié un document indiquant qu’il enquêterait et punirait les organisations qui opèrent au nom du big data mais qui sont engagées dans l’extraction de monnaie virtuelle. En plus de cela, le département a déclaré qu’il vérifierait constamment si une entité enfreint les règles stipulées dans le document.

Alors que le sentiment général de la Chine sur les crypto-monnaies est négatif, le pays applique ces interdictions dans le cadre d’un objectif plus large, qui consiste à atteindre la neutralité carbone en quatre décennies. S’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine espère atteindre un pic d’émissions de CO2 d’ici 2030 et devenir neutre en carbone d’ici 2060.

