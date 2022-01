La Chine assiégée Evergrande dit que les actions seront suspendues de la négociation sans donner de raison

Cette décision met en évidence le resserrement des liquidités chez le promoteur immobilier, les actions de la société ayant perdu 89 % l’année dernière, clôturant à 1,59 HK$ vendredi.

Les actions du groupe China Evergrande seront suspendues de la négociation lundi, a déclaré le promoteur immobilier en difficulté sans donner de raison.

Evergrande, le développeur le plus endetté au monde, a du mal à rembourser plus de 300 milliards de dollars de passifs, dont près de 20 milliards de dollars d’obligations du marché international qui ont été jugées en défaut croisé par les agences de notation le mois dernier après avoir manqué des paiements.

Le promoteur immobilier a manqué de nouveaux paiements de coupons d’une valeur de 255 millions de dollars dus mardi dernier< VG162759965=>, bien que les deux aient un délai de grâce de 30 jours.

La société a mis en place un comité de gestion des risques avec de nombreux membres d’entreprises publiques et a déclaré qu’elle s’engagerait activement avec ses créanciers.

Vendredi, Evergrande a rappelé son intention de rembourser les investisseurs dans ses produits de gestion de patrimoine, affirmant que chaque investisseur dans son produit de gestion de patrimoine pouvait s’attendre à recevoir 8 000 yuans (1 257 $) par mois à titre de paiement principal pendant trois mois, quelle que soit la date d’échéance de l’investissement.

Cette décision met en évidence le resserrement des liquidités chez le promoteur immobilier.

Les actions d’Evergrande ont perdu 89 % l’an dernier, clôturant à 1,59 HK$ vendredi.

Son unité EV China Evergrande New Energy Vehicle Group a plongé jusqu’à 10% en début de séance lundi, tandis que l’unité de gestion immobilière Evergrande Services a baissé de 2,3%

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.