La Chine assiste à une augmentation du tourisme rouge : qu’est-ce que c’est et quel est son impact sur l’industrie du tourisme en Chine

Cependant, cette forme de tourisme est également critiquée

Tourisme rouge : Avec l’achèvement des 100 ans du Parti communiste chinois, la Chine assiste à une augmentation sans précédent du tourisme rouge, dans lequel tous les lieux d’importance historique et culturelle pour le parti sont visités, selon un rapport publié dans IE. Parmi les lieux visités dans le cadre de la visite figurent le lac Nanhu du Zhejiang, où le parti a tenu son premier congrès national en 1921 sur un bateau, et Shaoshan, qui était le lieu de naissance de Mao. Ces endroits ont connu une augmentation significative du nombre de touristes, à tel point que le tourisme rouge a joué un rôle clé pour donner un coup de fouet à l’économie de la Chine au milieu de la pandémie.

Le « tourisme rouge » en Chine a été lancé en 2004 et fait référence à la visite de sites liés aux révolutions modernes, visant à promouvoir des lieux liés à l’histoire et à la culture du parti au pouvoir. De plus, le tourisme rouge, comme toutes les autres formes de tourisme, stimule également les entreprises locales. Selon le pays, le but de ce type de tourisme est de faire connaître les origines du parti au pouvoir et son histoire. Le rapport ajoute que désormais, les sites visités dans le cadre de cette tournée sont devenus le cœur de l’industrie touristique en pleine croissance dans le pays. En essayant de rappeler aux gens les sacrifices consentis par les dirigeants du parti au pouvoir, le parti vise à inculquer l’idéologie du parti dans l’esprit des citoyens.

Dans le cadre de la visite, certains sites célèbres couverts incluent Yan’an, qui était la base révolutionnaire de Mao Zedong et l’endroit où l’Armée rouge était arrivée après avoir terminé la longue marche. Le lieu de naissance de Mao est également une destination de la tournée, tout comme Jinggangshan où le groupe avait établi en 1927 sa première base rurale. Les sites des premières batailles et la fuite de Mao sont également inclus dans le tourisme.

Le rapport indiquait que la liste des lieux inclus dans la tournée est longue, puisque seul Yan’an abrite 140 sites rouges.

Ces sites touristiques suscitent l’intérêt de la jeunesse du pays désireuse d’en savoir plus sur l’histoire de la nation. En dehors de cela, les technologies telles que l’IA et la réalité virtuelle intégrées à ce tourisme ont également contribué à attirer l’attention des jeunes. Parmi les touristes des sites rouges, 40% ont entre 21 et 30 ans, ajoute le rapport.

La Chine a également beaucoup investi dans cette forme de tourisme au fil des ans. Entre 2016 et 2020, les dépenses budgétées pour le tourisme rouge étaient d’environ 370 millions de dollars. Des dépenses aussi importantes donnent également des résultats, car en 2018, sur les dépenses touristiques intérieures des personnes, les sites rouges représentaient 10%, et en 2019, 1,4 milliard de touristes ont visité des sites rouges. Il y a eu une croissance exponentielle dans ce domaine.

Cependant, cette forme de tourisme est également critiquée car les critiques disent qu’elle vise à brosser un tableau unilatéral de l’histoire du pays parmi les gens. Ils ont ajouté qu’il peut ignorer les échecs ainsi que les méfaits des dirigeants communistes en Chine, racontant aux gens une histoire qui serait en faveur du parti.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.